徒手拉出屋脊弧線 李清海為金門的天空添驚喜

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）傳統建築美麗的屋脊，都是匠師們徒手打造，完美弧線為蔚藍天空增添驚喜，土水匠師李清海從事傳統建築修復數十年，跑遍金門各地修古蹟，李清海說，「一間房子美不美，看屋脊就知道，弧度一定要順，燕尾一定要有力。」

現年82歲的李清海，身手依舊，談起土水技術的祕訣，整個人神清氣爽，對傳統技藝的細節更是如數家珍，李清海說，很多人「做脊」一不小心就把幅度做過頭，變成「蹺腳脊」，看起來很凶，不好看。

李清海說，屋脊要做好，屋脊背線的弧度就要抓好，一定要看起來「順」，訣竅是屋頂要有一位師傅，地面也要有一位師傅，施作時由下方的人協助施作者確認弧度，再調整白灰的厚度。

根據文資局發行「一心一藝」專書報導，李清海1941年生於金門古寧頭北山，20歲開始跟著當地匠師學習土水工作，40歲獨當一面，為在地屋舍、廟宇進行修復，最擅長「做脊」，為建物的屋脊拉出流暢的弧線，並在尾端收成燕尾，展現傳承來自對岸同安的建築美學，以及李清海自身苦心琢磨的手藝，目前已是金門地區古蹟修復的重要匠師，今年更獲文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，名列「人間國寶」。

根據「一心一藝」專書報導，李清海讀小學時就遇到93砲戰（1954年），10歲出頭就中輟去找工作，家中8個孩子，5個男孩大部分從軍，只有李清海去營造廠工作，李清海學到許多現代工法，實務經驗扎實。直到20歲時遇到同為古寧頭人的老師傅李錫蚋及其兒子李永賀，接觸傳統建築工法，從此走向不同人生道路。後來李清海獨當一面，陸續承攬許多古蹟修復案，最著名為金門山后民俗村、朱子祠、雙鯉古地廟等案，幾乎修遍金門的老房子。

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1991年後，李清海的兩個兒子完成學業陸續回到金門，也加入他的團隊，傳承傳統手藝，父子同心，為金門在地傳統建築修復投注心力，這是他最感到開心的事。

李清海說，土水工作「江湖一點訣，說破不值錢」，所有技藝都要看有沒有抓到訣竅，就算只是一個簡單小技巧，也能做得與眾不同，甚至超越同行。目前除了兩個兒子跟隨他學藝、施作，後繼有人，連女兒、女婿也加入行列，傳承他的好手藝。前幾年受金門縣政府委託在中國科技大學開課，收了12位學生當徒弟，這是他唯一收的一批徒弟，他期盼這項技藝能代代相傳。（編輯：屈享平）1120126