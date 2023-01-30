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首頁 / 文化

台南文化走春開紅盤 7大景點營收近千萬

2023/1/30 13:51
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府文化局統計今年春節連假大年初一到初八，7大文化景點共有超過32萬人次遊客造訪，門票及商品營收近新台幣1000萬元，較去年同期成長約65％，展現文化觀光實力。

台南市文化局代理局長陳修程今天透過新聞稿表示，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響民眾出遊意願，去年下半年開始，疫情逐漸穩定，台南市長黃偉哲指示各古蹟景點及園區及早規劃活動，迎接遊客行春，加上月津港燈節、空山祭、大地藝術季等活動，果然為台南城市旅遊再創盛況。

陳修程指出，總計售票的4大古蹟區（赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋）以及3大園區（山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田CHACHA園區）門票收入約625萬元，其中水道博物館以164萬元，連續4年排首位，其次是安平古堡141萬元。

7大文化景點紀念商品等周邊營收也有352萬餘元，加上門票總收入將近1000萬元，較去年同期成長6成5，展現台南文化觀光實力，也增加市庫收入。

陳修程表示，今年透過遍地開花模式，從城區到郊區都有精彩活動，成功引導人潮，這樣的操作模式將延伸到接下來的台南400年系列活動，邀請各地民眾一起到台南，用文化和世界打交道。（編輯：郭諭儒）1120130

#陳修程
#台南市
#黃偉哲
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