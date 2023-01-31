馬鳴山鎮安宮遶境吃飯擔文化 元宵節開動吃平安
2023/1/31 14:07
（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已有百餘年歷史，年年吸引數萬人參與，鎮安宮主委章金樹今天表示，今年規劃體驗活動，歡迎民眾2月5日到東勢鄉開安宮吃平安。
鎮安宮今天舉辦五年千歲遶境吃飯擔文化節記者會，雲林縣長張麗善、東勢鄉長張健福、章金樹等人出席，邀約民眾2月5日元宵節當天到東勢鄉開安宮吃平安。
章金樹表示，吃飯擔由東勢鄉與褒忠鄉內五股十四庄輪流辦理，年年吸引數萬人參與，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦2年，今年復辦，恰逢2月5日為假日，預估人潮會更勝以往。
章金樹說，今年由東勢鄉同安村輪值作東，遶境隊伍分南、北兩線，約莫中午時分抵達東勢鄉開安宮，屆時大家一起喊「開動」，一起享用平安宴。
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張麗善指出，五年千歲遶境吃飯擔文化起源就是清朝時期的大型瘟疫，與近年全球遭逢COVID-19疫情衝擊與考驗非常類似，期盼藉由五年千歲吃飯擔活動，祈求未來平安順利；今年更以傳承為主軸，號召青年回鄉參與，藉此傳承推廣並延續珍貴的廟宇無形文化。
鎮安宮強調，今年活動安排扛飯擔、扛轎體驗，還有轎班角色扮演；東勢鄉同安村民當天準備油飯、炒米粉和鹹菜鴨等多樣陣頭菜，與參與民眾分享。（編輯：陳仁華）1120131
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