史哲再訪台北書展 期許恢復文化生活

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2023台北國際書展1日來到展期第2天，文化部長史哲（前左2）繼開幕日後再度造訪，除購買書籍外，也前往參加作詞人黃婷與樂團五月天貝斯手瑪莎的座談活動等。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）台北國際書展今天進入第2天，文化部長史哲繼昨日出席開幕典禮及參觀書展之後，今天再度造訪書展，史哲表示，2023台北國際書展是疫後國人恢復文化生活的重要途徑，他邀請民眾踴躍造訪書展，支持台灣出版業。

根據文化部發布新聞稿，史哲表示，在歷經疫情影響2年停辦、去年6成參展率之後，書展首度以完整規模展出。今年總計規劃8大書區、7大主題館，更有超過500場以上的講座沙龍、新書發表會等閱讀推廣活動。

史哲今天再度現身書展，除了再購買35本書，也參與「跨越世界的信號3」、「一直走就不怕孤獨了」新書分享。

「跨越世紀的信號3」由貓頭鷹出版社出版，國立台灣歷史博物館館長張隆志主編，邀請10位新生代史家共同撰寫。作者群透過漫畫、傳教士素描、祖先畫像、獻給皇帝的山水畫、人類學攝影、美術作品等圖像史料，重新闡述18-20世紀的台灣歷史，讓讀者一探不一樣的台灣史。

史哲表示，本系列圖書第一本「跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）」於2019年出版，自己在任職於高雄市政府副市長時就曾與同仁分享此書，期許所有從事文化工作的同仁，都能如同張隆志在書序所言，在新媒體時代應更重視專業知識的轉譯，同時透過編輯及出版，使知識更為普及化且進入大眾生活，進而將台灣的故事推向世界。

大塊出版「一直走就不怕孤獨了」，以四種視角，引領讀者到聖母峰基地營、育空河、南極及西伯利亞鐵路。新書分享會上，作者也是著名音樂人黃婷說，這本書可說是自己「3字頭年紀的總結」，透過旅行重新整理自己工作、感情的狀態，以踏上旅程的方式，重新出發。

經常與黃婷旅行也為本書寫推薦序的瑪莎則說，享受旅行如同喜歡的公路電影一樣，重點都不是結局，而是在旅程中，發生了哪些事情，治癒或完成某個預期之外的結果。

文化部指出，據現場出版同業觀察，目前開展2日的書展，參與人數明顯高於去年，甚至超越疫前。今年書展辦理期間在年後且仍值寒假期間，正是以閱讀收心的大好時機，歡迎大家在2月5日展期前踴躍參觀書展。（編輯：李亨山）1120201