最大短片展法國登場 台灣主題國獲讚藝術沸騰

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第45屆法國克萊蒙費宏國際短片展登場，市場展也為影展焦點，台灣館1日舉辦台灣焦點交流會，巴文中心主任胡晴舫（右4）、高雄市電影館教育推廣部經理高筱蓉（右1）、影展節目總監柏黑（左3）、趙德胤（左1）、吳可熙（右3）、何蔚庭（右2）、澎葉生（Yannick Dauby，左4）等人皆出席。中央社記者曾婷瑄巴黎攝112年2月2日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）中華民國國旗飄揚在全球最大的法國克萊蒙費宏國際短片展會場，作為今年主題國，台灣推出8大單元、67部短片，呈現島國豐沛創作能量。主辦方大讚台灣「藝術沸騰」，必須介紹給國際。

第45屆有「全球短片奧斯卡」之稱的法國克萊蒙費宏國際短片展登場，台灣為今年「主題國」，透過67部作品在這個世界最大短片展、僅次於坎城影展的法國電影節上與國際影人、觀眾介紹台灣多元創作能量。

1月31日的影展晚宴上，中華民國國旗與法國、歐洲旗幟並排，駐法代表吳志中受邀出席，並與克萊蒙費宏市長畢昂席（Olivier Bianchi）會面。吳志中在致詞時感謝對台灣的支持，強調共有的自由民主和創作價值，也盼影展讓更多人看見台灣多元面向。

克萊蒙費宏國際短片展有「全球短片奧斯卡」之稱，為全球最大短片展。31日影展晚宴，中華民國國旗與法國、歐洲旗幟並排，駐法代表吳志中（左2）出席致詞，與市長畢昂席（右2）、短片展主席魯（Eric Roux，左1）等人會面。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年2月2日

向中央社表明力挺民主的畢昂席則說，「台灣電影是極度豐富的電影，因此我們必須致敬並邀請成為主題國，好有機會呈現台灣優秀的編劇、導演，總之這些創作獨特、優質，讓人反思社會電影的年輕人」，表示看到台灣電影後，他覺得有必要訪問台灣、深掘台灣文化。

影展節目總監柏黑（Calmin Borel）告訴中央社，他2017、18年兩度來台，感受到台灣「強烈能量」，包括年輕導演、電影學校、影展等，「台灣凝聚許多元素，讓短片充滿生命力，從台灣回來我就跟同事說，台灣正蓬勃、藝術沸騰，年輕人充滿到世界各地介紹自身文化的渴望，必須做『台灣主題國』」。

原本2019年主題國就想邀請台灣，但當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇未能如願；如今疫情緩解，主辦單位積極接洽駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心），合作辦理「台灣主題國」系列活動，1月27日至2月4日展期間播映台灣59部短片、5部VR作品及3部國際競賽片共67部作品，「一般主題國有4個單元，台灣卻有8個，豐富程度是台灣特有」。

巴文中心主任胡晴舫說：「台灣電影在法國其實是一個品牌，每個人都認得。我們並不知道我們的影視實力，直到這樣的國際場合我們才知道小小台灣有如此大的文化能量，身為台灣小孩，我非常感動與驕傲。」

作為主題國，市場展台灣館也是活動焦點，高雄市電影館統籌規劃展場執行，邀集國家電影及視聽文化中心、國立台北藝術大學共同參與。展攤1日舉辦台灣焦點交流會，眾多影視創作者、影展負責人皆到場，在品嘗台灣美食時熱烈討論合作可能，把展攤擠得水泄不通。

台北藝術大學多部短片獲選、入圍法國克萊蒙費宏國際短片展，北藝大動畫系主任趙瞬文（中排左4）、電影系主任滕兆鏘（中排右3）與學生、校友一同出席，介紹台灣豐沛創作能量同時向國際學習。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年2月2日

與何蔚庭導演一同受邀為影展國際評審的演員、編劇吳可熙告訴中央社很榮幸參加，看到很多新的電影語言和議題，「覺得台灣聲音可以和世界接軌，讓大家更了解台灣的食物、電影與優秀電影工作者，電影節擔任很大的介紹角色，希望活動繼續，讓更多電影人被世界看見」。

受邀為「大師班」講師、3度出席影展的導演趙德胤則向記者分析短片創作者的能量，「台灣短片非常厲害，坦白說，我覺得比長片厲害，因為他們『不太規矩』，做藝術就需要不太規矩，要叛逆、無知無畏，這些台灣短片裡都有」。趙德胤解釋，無知是指沒有既定的傳統技法，大膽創作與表達。

胡晴舫也認為，短片展是「年輕導演的天堂」，不像劇情長片有一定架構，而可以有各種形式，「美學上更是五花八門，這特別適合台灣，台灣的長處就是活力十足，因為我們是個自由的天堂。短片作為台灣人發揮想像的舞台，是最適合不過的，你沒辦法想像的題材台灣都拍出來了」。

此外，主辦單位為打造沉浸式的台灣盛會，也與知名餐廳合作，邀請駐法廚師簡大軒製作有炒米粉、沙茶魚和三杯雞的台灣套餐。

胡晴舫告訴記者，「這是一個全方面的台灣體驗」，不僅可進劇院看台灣電影、體驗VR，「出來後還可以吃台灣食物，不用來台灣，就可以在這寒冷的法國中部山城感受台灣的熱情。感謝大會讓我們可以全方面創造出原汁原味的台灣經驗」。（編輯：郭中翰）1120202