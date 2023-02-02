倫敦Delfina基金會徵選台灣藝術家駐村 開放報名

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（中央社記者王寶兒台北2日電）文化部駐英國代表處文化組與倫敦知名駐村機構Delfina基金會合作，今年將選送1名台灣藝術家或策展人，於7月3日至9月24日展開為期12週的駐村計畫，即日起開放報名。

文化部今天發布新聞稿表示，獲選者於駐村期間除進行獨立研究，基金會將協助與同期駐村藝術家辦理聚會，並安排各項行程及人脈媒合活動，如造訪美術館、藝廊、公共藝術機構、藝術家經營之工作室等。

同時，Delfina基金會將提供駐村獲選者專業輔導，包括藝術家間的簡報及互評、針對作品集提供外部策展人諮詢服務，以及邀請英國當地業界提供發展諮詢等。

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Delfina基金會坐落於倫敦市中心，在英國及歐陸擁有廣泛專業網絡，可提供多元輔導及諮詢，這次徵選對象包括藝術家及策展人，創作研究主題則無限制。

駐村徵選報名自即日起開放至英國GMT標準時間28日止，申請者將由基金會召集英國藝術家及策展人等專業人士組成委員會共同進行評選，首輪為作品集書面評選，進入第二輪的候選者將受邀以遠距方式面談；基金會預計於4月通知申請者評選結果。（編輯：李亨山）1120202