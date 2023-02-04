史博館南海辦公室揭牌 拚12月開館

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（中央社記者王寶兒台北4日電）國立歷史博物館自2018年閉館維修至今，文化部長史哲與史博館館長梁永斐今天為史博館南海辦公室揭牌，預計12月開館，史哲表示，文化行政工作一棒接一棒，他也會將延續性工作做好。

史哲表示，文化行政工作就是一棒接一棒，今天接這一棒，也是要把所有延續性工作做好。史博館見證1949年之後一段人文薈萃、大融合又多元發展的歷史。他上任後提出要「壯大台灣內容」，這個「台灣」絕對不是指特定族群，而是講台灣一切歷史過程，而將這段歷史過程脈絡化則是最重要的部分。

「我覺得這裡（史博館），包括中正紀念堂等等，它都是一個最好脈絡的寫照。」史哲說，他也期待史博館在梁永斐領導下擴大發展，扮演整個、尤其大台北地區重要而關鍵的歷史博物館角色。

史博館閉館後，所有館員均暫時搬遷到台北市徐州路臨時辦公室辦公，隨工程進展，史博館南海行政辦公室已自1月16日起遷入南海路段的原文化部南海工作坊，今天舉行入厝活動，並由戲曲中心協助帶來跳加官演出。

史哲表示，今天很高興能受邀參與入厝，「坦白講我是坐享其成」，要感謝前2任文化部長以公建計畫支持史博館有史以來最大規模的基礎建設。館方團隊要會策展、推廣、研究、藝術欣賞等，史博館整修工程是館方發包，他也特別感謝史博館團隊。

梁永斐表示，史博館今年邁入創立68年，過去不論是文物典藏、展覽、工作團隊都擠在同棟大樓，史博館提出修復工程後，得到文化部及中央支持，在2018年開工，國父紀念館將在今年閉館整修，台北不能再沒有展場，才能持續服務藝術家，期盼史博館能在年底12月開館。（編輯：龍柏安）1120204

國立歷史博物館自2018年閉館維修至今，文化部長史哲（左5）與史博館館長梁永斐（左4）等4日為史博館南海辦公室揭牌，預計12月開館。中央社記者張皓安攝 112年2月4日