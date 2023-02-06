故宮南院人氣國寶展 長壽意象「羅漢」藏品登場

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）故宮南院人氣國寶展全新登場，即日起至5月初精選故宮典藏以「羅漢」為主題的國寶級繪畫及雕刻文物，展現故宮藏品魅力；策展人浦莉安說，羅漢象徵長壽，古人常以羅漢藝品贈友。

國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員浦莉安告訴中央社記者，南院新春人氣國寶展，精選宋元時羅漢畫作，清代玉雕與竹雕作品，是佛教藝術裡雅俗共賞的創作題材，也展現故宮的藏品魅力。

浦莉安說，唐僧玄奘翻譯佛經「法住記」，裡面紀載16名羅漢姓名，唐代以後羅漢就開始在民間盛行，羅漢的數目從16、18至50尊，有各式各樣的形貌，布袋和尚、濟公、達摩祖師等都是羅漢的化身，具不死之身，所以羅漢也象徵長壽，古人常以羅漢的圖像贈人。

故宮南院指出，此次展件包括宋代劉松年單尊畫像「畫羅漢」，色彩妍麗，描繪細膩，呈現南宋院畫的雅緻畫風；元人「應真像」一組兩幅共繪製18尊羅漢，個個形貌相異，表情傳達出人間喜怒哀樂的情感，讓人倍感親切。

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另外，也展出清代「玉達摩面壁山子」、「玉羅漢」及「玉佛山」3件玉雕作品，分別以寫實或寫意的方式，表現達摩祖師面壁靜坐長達9年「捨妄歸真」的境界；及兩款清代竹雕羅漢作品則充滿戲劇張力，或笑容可掬化解猛虎咆嘯，或形銷骨立刻苦修行，是人物竹雕的傑作。

人氣國寶「羅漢」主題展即日起展出至5月7日，翠玉白菜自3月14日起登場至8月6日，相關展覽資訊請至故宮南院官網查詢。（編輯：謝雅竹）1120206