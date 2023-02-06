施如芳編劇 楊景翔演劇團打造時代女版廖添丁

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）楊景翔演劇團最新製作「阮是廖添丁」受邀台灣國際藝術節演出，編劇家施如芳改編日治時期廖添丁的鄉野傳奇，以3名風格迥異的時代俠女故事，重新詮釋「女版廖添丁」。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，施如芳以廖添丁時代背景田野調查，發掘出幾名有意思的女性，時代故事原型包括魔術師松旭齋天勝、女作家黃鳳姿、醫師蔡阿信，象徵1920年代晚期台灣女性處於新舊時代的處境。

國家兩廳院藝術副總監施馨媛表示，從2019年開始，兩廳院就與導演楊景翔開始討論這齣製作，「台灣是一個多元文化社會，這次以傳奇故事廖添丁之名，將傳頌台灣很多女力的故事，也會充分展現台灣的文化特色。」

楊景翔表示，他從台南作家林清文的回憶錄「太陽旗下的小子」書中，看到許多與自己童年相似的地方，「彷彿1920年代和1980年代擁有共同的記憶，我想這是故事比歷史更能創造出記憶的力量來源，於是興起這樣的念頭，要在百年後的台灣，重新創造屬於我們時代的廖添丁。」

3名俠女由王世緯飾演魔術師Crystal、陳守玉飾演高女畢業生Yuli，吳靜依飾演童養媳扒手阿珠；音樂由作曲家柯智豪與音樂執導王希文量身打造主題歌曲，將傳統唸歌精神融合西洋音樂風格，邊唱邊演挑戰演員功力。

繼音樂劇「台灣有個好萊塢」後再度挑戰台語文本，楊景翔表示，小時候在廣播中聽吳樂天先生的講古與唸歌印象深刻，這次期望能結合當代表演技巧與台語唸歌的表演形式呈現，以夾敘夾議的說故事方法，翻演這個傳奇，讓觀眾對那個時期的台灣有更多了解與連結。

「阮是廖添丁」將於3月24日至3月26日演出，地點在國家戲劇院。（編輯：郭諭儒）1120206