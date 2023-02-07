高雄內惟藝術中心65聲道立體音響 邀聆聽古典樂

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（中央社記者趙靜瑜高雄7日電）高雄內惟藝術中心建置65聲道立體音響，邀民眾聆聽古典樂。逾60顆音響喇叭排成交響樂團編制，定時播放高雄市交響樂團與高雄市國樂團音樂，親近音響就可聆聽單獨聲部獨特音色。

高雄市立美術館行政長林羿妏今天接受媒體訪問時表示，內惟藝術中心去年底試營運，推出法國聲響藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）獨家設計的交響樂團擬真音場設計「LEARPRINT 內惟聲響實驗」，民眾不但聆聽到高市交與高市國的精采錄音，也可以了解交響樂團跟國樂團不同聲部的獨特音色。

高雄市愛樂文化藝術基金會副執行長柏碧玲接受媒體訪問時回憶，這個案子前後醞釀7年，中間歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年，但當時的高雄市文化局長史哲認為這個計畫可以讓高雄民眾對於古典樂不再陌生，也可以引發民眾聆聽的趣味，決定分階段完成。

阿蘭•馮榭是法國音場設計及聲學藝術家，聲音指導作品包括音樂會、博覽會與流行時尚界，曾經來高雄負責草地音樂會的音響，也與高雄結下難得緣分。

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2016年阿蘭．馮榭先抵達高雄，為高市交與高市國錄製曲目，他將整組交響樂團同時收音，同步用各自的麥克風對準每一個聲部收音，最後找到音色與音響的平衡，民眾趨近音響時不但可以聽見單一樂器在演奏時的音色，也可以聽見整體的音樂，宛如聆聽交響樂團或國樂團演奏，充滿立體感。

林羿妏表示，試營運以來，這組聲響裝置作品吸引幾乎進場民眾的目光，有高市交樂迷一整天都待在內惟藝術中心，非得聽完所有錄製的曲目才心甘情願離去；還有害羞民眾很想又不敢站上指揮台，工作人員也會鼓勵大家邊遊走邊聆聽，感受被好音樂包圍的力量。（編輯：管中維）1120207