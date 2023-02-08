美國務院巡演計畫首納台灣 雙子二重奏文化入樂

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）從120組台灣表演團隊中脫穎而出，台灣擊樂演奏團隊「雙子二重奏」獲選美國國務院「中央舞台」巡演計畫。該計畫首度納入台灣，希望引進表演藝術團隊新面孔讓美國認識。

雙子二重奏接受中央社專訪時表示，「中央舞台Center Stage」計畫首度納入台灣，每2年舉辦一次，過去參與國家包括烏克蘭、巴基斯坦、哥倫比亞及埃及等，目的是希望將這些國家的聲音及音樂帶到美國，今年則是阿根廷、亞美尼亞及台灣，「我們很榮幸代表台灣演出，更開心站上了甘迺迪表演藝術中心舞台。」

雙子二重奏（Twincussion Duo）由簡任廷、簡任佑組成，以雙胞胎獨特的演奏魅力及音樂性著稱，這次兩人已經站上甘迺迪表演藝術中心Millennium Stage演出，除了帶去「天黑黑」、「草螟弄雞公」等台灣民謠介紹自己的文化之外，也演奏多首當代經典曲目。

「中央舞台」是美國國務院教育文化事務局主辦的文化外交計畫，由中央政府提供資金，新英格蘭藝術基金會與美國地區藝術組織規劃執行，歷年來已有來自9國共29個表演團隊造訪，在劇院及校園等多元場域巡演。

從120組篩選到最後16組團隊競爭最後一輪，簡任廷表示，這次面試包括美國在台協會（AIT）及文化部共同參與，「雖然是視訊面談，但是一字排開有20名評審，包括美國表演藝術學者專家、經紀公司、美國國務院等等代表，過程非常嚴謹。」

簡任廷、簡任佑表示，他們也思考為何會拿到這個機會，「很有可能是我們問了一個問題，可否用音樂為種族歧視這個議題做一點甚麼，我們很明顯感覺評審團都愣了一下，因為我們希望不要只是我們拿到演出機會，也可以回饋些甚麼。」

簡任廷、簡任佑表示，他們相信這是核心議題，過去在國外唸書也曾碰過外國人故意學東方人發音嘲笑等等，希望透過微小的演出，表達對於平權普世價值的重視。兩兄弟表示，這次不只在甘迺迪中心演出，行程也將到原住民保護區甚至拉美族裔社區等，「這對我們來說都是新鮮的嘗試。」

雙胞胎擊樂二重奏在國際上相當少見，兩兄弟在2010年成軍，2018年從丹麥皇家音樂學院獲打擊樂最高文憑 （演奏博士）後開始職業演奏家生涯，深受「莎菲二人組合」（Safri Duo）影響，決心以這樣的組合繼續前進。

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「老師給我們很多建議，第一次見面他們就要我們多練習，原來連這樣的天團一天都要練到8小時，這對我們說是當頭棒喝。」雙子二重奏就這樣努力撐到畢業音樂會，「老師們不但來聽，還說現在我們成了你們的粉絲，這都是很大的鼓舞。」

雙子二重奏美國巡演首站2月1日已於華府甘迺迪表演藝術中心Millennium Stage登場，之後行程還包括華盛頓州多所大學及劇院，演出一直到2月15日。（編輯：張雅淨）1120208