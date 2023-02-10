編舞家許程崴編創「死線」生命議題放入舞作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）由生死議題走入生活，許程崴製作舞團推出舞作「死線」，許程崴延續探索「生死」議題，舞者們在死之前展現畏懼與害怕，在顫抖之中奮力一搏，展現一種不想錯失死亡前最後的努力。

許程崴在舞團發布的新聞資料中表示，透過生活意象氣球、植物、水、弓箭等安排在舞作中，以炫目奇幻舞蹈視覺帶領觀眾進入魔幻舞台，展現節奏輕快又刺激的死前奮力一搏，帶觀眾宛如一同經歷一場生死交界。

許程崴出身二代殯葬世家，成長背景影響著他對於生死、生命看待的想法與態度，編創核心環繞在「生死」、「生命」以及「人」等等，以舞蹈創作一系列生死議題作品，從2015年「禮祭」生存的鬥爭到2022年「上造」展現為生命祈福的舞蹈祭典，一步步向觀眾分享自身對於生命的看法與死亡的想像。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許程崴表示，希望透過舞作告訴觀眾「生命有限，把握當下，活出精彩自我的本心。」期望透過創作開啟與觀眾的交流對話，分享自己對於生命的觀點與人活著的意義。

這次「死線」也邀請多國舞者共同詮釋「死線」，包括來自澳門的舞者陳智青、來自日本的舞者水野多麻紀以及台灣舞壇舞者施旻雯。「死線」自即日起2月12日演出，地點在國家兩廳院實驗劇場。（編輯：李亨山）1120210