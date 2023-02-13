當親子劇場遇見科技 移動故事屋基隆開演

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以親子為主要觀演對象、擁有10齣原創自製動畫的移動故事屋，結合劇場聲光特效及數位裝置，為觀眾帶來身歷其境的五感體驗。（移動故事屋提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）當親子劇場加入科技藝術，可以產生觀看五感新火花，擁有10齣原創自製動畫的移動故事屋將到基隆表演藝術中心連演兩週，為觀眾帶來「海港冒險，遊蹤基隆」沉浸式體感劇場體驗。

移動故事屋發布新聞稿表示，移動故事屋以沉浸式親子劇場為主，針對兒童藝術以及科技互動發展創新體驗，以環繞觀眾的180度環形動畫作為演出主軸，安排劇場說書人帶領觀眾走入故事中。現場也加入閃電、煙霧、雨水、香氛、震動等五感體驗，為孩子們打造跨越想像、身歷其境的劇場互動體驗。

「海港冒險，遊蹤基隆」以虛實交錯的劇場魔法，將每個人小時候對故事的想像轉化為身歷其境的實感體驗，這次基隆演出以經典動畫「機器人流浪記」及「紅鼻仔大冒險」為主要展演劇目。以機器人作為主角，也啟發觀眾思考「天生我才必有用」的自我價值。

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其中「機器人流浪記」由台灣金馬獎最佳動畫短片導演王登鈺創作，講述機器人阿諾在一場爆炸意外後，掉到海上一艘小船，觀眾將跟著阿諾一起找尋回家的路。看似簡單卻富含深意。機器人阿諾居住海港小鎮，也吻合基隆的海港都市印象，希望讓基隆在地觀眾有所共鳴。

移動故事屋沉浸式互動體感親子劇場「海港冒險，遊蹤基隆」將於基隆表演藝術中心島嶼實驗劇場上演，時間從4月28日到5月7日。（編輯：張雅淨）1120213