水彩畫家陳陽春辭世 文化部長史哲表達哀悼
2023/2/13 10:57（2/13 12:51 更新）
水彩畫家陳陽春（中）於2月9日辭世，享壽78歲。他曾於國父紀念館、美國、西班牙等地舉辦個展，也致力推廣水彩藝術及文化交流。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月13日
（中央社記者趙靜瑜台北13日電）水彩畫家陳陽春於2月9日辭世，享壽78歲。陳陽春投入水彩藝術創作60餘年，創作不懈，他汲取傳統水墨畫精神呈現台灣在地風情，文化部長史哲聞訊表達哀悼及不捨。
文化部今天發布新聞稿表示，陳陽春1946年生於雲林北港，畢業於國立台灣藝專。他自14歲開始習畫，即立志於水彩創作，畫風融合中國水墨畫及西方水彩，結合東方靈性筆觸和西方對光影的觀察，藉由留白與水分的流動，創作出屬於台灣在地的生動水彩作品。
陳陽春曾於國父紀念館、美國、西班牙等地舉辦個展，也致力推廣水彩藝術及文化交流，2007年創辦「華陽獎」，提供各地水彩藝術愛好者交流管道，並藉此獎勵後進。
近年陳陽春持續以行動關懷水彩藝術傳承，與指南宮合作於貓纜指南宮站旁成立「陽春畫苑」，透過以藝弘道、彩繪靈山概念，提倡藝文風氣。（編輯：張雅淨）1120213
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