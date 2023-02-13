長笛家班諾德訪台 提醒學子遠離手機才有想像力

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）睽違5年，法長笛名家菲利浦．班諾德抵台舉行音樂會。班諾德是法國長笛學派音樂家代表，他說能分出音樂高下的就是想像力，「音樂學子要記得遠離手機等3C商品，才能讓想像力有空間發揮。」

菲利浦．班諾德（Philippe Bernold）今天在記者會上表示，如何能讓自己充滿音樂的想像力與創意，「第一，自己個性很重要，第二就是日常，日常看甚麼，生活裡觸發甚麼，都會形塑想像力。」班諾德說現在的學生過度依賴3C商品，「現在平台非常多影片，你按鍵一按下去，你就失去了自己想像力發展的空間。」

班諾德以一等獎畢業於巴黎音樂學院，隔年23歲時隨即受聘為里昂國立歌劇院管弦樂團長笛首席。班諾德也曾獲得朗帕爾國際長笛大賽首獎，因為他是首名獲得這個榮耀的法國人，因此被視為繼長笛巨擘朗帕爾（Jean-Pierre Rampal）之後法國長笛樂派的掌門人。

班諾德的長笛音色高貴，掌握法國獨特風雅與幽默，疫情期間班諾德極少參與線上演出或是教學，「音樂是有生命的，只有在現場的演出中，才能感受音量與音色轉換成各式各樣的情感。」疫情期間班諾德一週看一本書，沒事就待在自己家的花園，讓自己保持對音樂的想像力。

目前班諾德任教於法國國立巴黎高等音樂學院長笛及室內樂教授，培育英才無數，台灣不少長笛家曾受教於班諾德，長笛家黃貞瑛就讀巴黎高等音樂院時，班諾德就是她的助教，「非常幸運可以跟班諾德學習，他一路堅持從19世紀以來法國長笛教授們對演奏上或是創作上的美感。」

黃貞瑛說，班諾德音色上吹奏上的技巧，嘴唇如何運用到吐舌與運舌的演奏技巧，都成一家之言，「他上課唱作俱佳，不管是用演奏的跳的吹的，都是要讓學生了解音樂的美好。」黃貞瑛說，要聽就要聽班諾德所創造的高貴音色，還有在音樂最細微之處的豐沛情感，每次都會讓她有所啟發。

長笛家馬曉珮表示，班諾德就是「音樂的貴公子」，「他音樂上的傳承來自他對音樂的堅持，每次聽他演奏都可以喚起當時學音樂的純粹。」

這次班諾德為台灣樂迷帶來多首長笛經典與當代創作，其中法國當代作曲家康奈松（Guillaume Connesson）的「長笛奏鳴曲」是應好友班諾德的邀約創作，最初只寫了三個樂章，這次特別為班諾德補寫「第四樂章」，即將在台灣熱騰騰首演。

3度與班諾德合作，鋼琴家徐嘉琪表示，這次合作非常愉快，也充滿挑戰，「跟班奈德合作很神奇，他的音樂總是可以把音樂廳本身音響最好之處引出來，形成美好的激盪，歡迎長笛迷不要錯過。」

班諾德長笛演奏會2月15日在高雄衛武營音樂廳舉行，2月16日在台北國家音樂廳演出。（編輯：龍柏安）1120213