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見證府城變遷 台南舊城最後山頭桂子山整建開工

2023/2/14 15:40（2/14 16:16 更新）
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見證府城變遷的桂子山，海拔雖僅26公尺，卻是台南舊城周遭僅存的山頭，整建工程14日開工，將成水交社園區新地標。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月14日
見證府城變遷的桂子山，海拔雖僅26公尺，卻是台南舊城周遭僅存的山頭，整建工程14日開工，將成水交社園區新地標。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）見證府城變遷的桂子山，海拔雖僅26公尺，卻是台南舊城周遭僅存的山頭，整建工程今天開工，工期預定1年，以形塑出特色風貌，將成水交社園區新地標。

台南市長黃偉哲今天主持南區水交社園區桂子山整建開工，這項工程經費逾新台幣2000萬元、工期1年，市府希望桂子山整建後呈現獨特街廓地標，重現水交社眷村往日情懷。

黃偉哲期待桂子山整建後，更多市民可到這個舊城至高點鳥瞰，一覽周邊風光，還能看到水交社公園，為整體景觀帶來新氣象。

文獻記載，桂子山舊名「府學筆架山」，別名鬼仔山、貴子山，日治時期進行全島測量時，設置台南市唯一的三角點，也是當時的制高點，留存許多原生植物，號稱是台南市區最後山頭。

桂子山是見證府城地貌變遷的指標，昔日台南舊城多平原地形，大南門城外才有較突起的山丘，形狀像是倒覆的淺盤，俗稱「桶盤淺」，就是桂子山一帶，因位置偏遠多墓葬區，又俗稱「鬼仔山」，清領乾隆時期的「台灣府城」地圖上，大南門城外山丘就記載此稱呼。

台南市政府發布新聞稿指出，水交社從日治時期就和航空有密不可分的關係，二戰後又有空軍軍眷進駐，形成特殊眷村生活場域，但隨著居民遷出，多年來無人管理，雜木叢生，也為桂子山增添些許神秘，且逐漸成為治安、環境及衛生隱憂。

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市府2004年以「原水交社宿舍群暨文化景觀」名稱申請登錄，作為保存台南眷村文化資產的重要據點，原址更成立「水交社文化園區」，規劃八大主題館，未來桂子山將成為水交社園區新地標。

桂子山整建工程由文化局主導及規劃設計，預定修復日治時期涼亭建築、光復時期觀測日環蝕所設測量三角點、國軍通信班駐紮及機房所在的碉堡建築等，以多樣機能空間呈現新樣態，適切回應台南多元文化城市理念。（編輯：陳仁華）1120214

#桂子山
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