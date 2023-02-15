見證畫廊產業30年 畫廊協會出版專書「傳承開今」

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（中央社記者王寶兒台北15日電）見證台灣畫廊產業風起雲湧，社團法人中華民國畫廊協會今天舉行專書「傳承開今」發表會，從1980年至1990年台灣迎來經濟起飛談起，回顧民眾投入藝術收藏的變化，並以此展望未來。

中華民國畫廊協會今天下午舉行媒體茶敘暨「傳承開今」發表會，協會理事長張逸羣致詞表示，去年協會成立滿30週年，感到「這本書一定要做」，將協會成立以來許多史料收進書中。

中華民國畫廊協會創始會員之一「東之畫廊」創辦人劉煥獻表示，協會當年由阿波羅畫廊創辦人張金星為發起人，一路成長30年，如一片白紙如今填滿色彩。協會成立前，畫廊多是單打獨鬥，後來產業日漸興盛，台北阿波羅大廈還曾同時有48家畫廊齊聚，非常熱鬧。

劉煥獻指出，為甚麼業者當年要紛紛開畫廊，就是想當跳板，讓沒有舞台的藝術家有機會到不同美術館展覽，畫廊扮演功能性非常大的角色，後來台灣藝術產業歷經921大地震、911事件、SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情、金融風暴等外在環境變化，歷經崛起與沒落時刻，如今也要努力往國際接軌、傳達當代性。

歷經訪談、文獻爬梳，專書「傳承開今」回顧至1950年代末期，台灣就有畫廊開業，而在1990至2000年代時期，阿波羅大廈匯聚市場近半的畫廊業者，成為協會成型的基礎，並以效仿國外的藝術博覽會為號召，於1992年邀請台灣北中南各地畫廊產業加入，成立畫廊協會。

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根據「傳承開今」專書，畫廊協會以主辦藝術博覽會為主要任務，籌辦藝博會過程最早開始與公部門合作可回溯至文建會時期，原僅在台北舉行的藝博會，也響應文建會「藝術下鄉」政策，於1993年移師至台中舉行，文建會首度列為畫廊藝博會活動的指導單位。

文化部政務次長李靜慧、新任政務次長王時思今天也出席新書發表會以表支持。王時思致詞表示，「傳承開今」不只是一本書，而是代表整整30年，畫廊協會的出現，銜接台灣與國際交流的藝術平台，現今畫廊協會正努力培養畫廊接班人「廊二代」，文化部也會持續支持。（編輯：李亨山）1120215