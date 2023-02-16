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首頁 / 文化

4名台灣藝術家前往西班牙 參加馬德里台灣藝術週

2023/2/16 16:47
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（中央社記者王寶兒台北16日電）「馬德里台灣藝術週」將於22日至26日上陣，由張騰遠、謝榕蔚、吳瑋庭及陳思穎4名藝術家代表台灣，參加馬德里Art Madrid藝術博覽會及Hybrid Art當代藝術博覽會。

文化部今天發布新聞稿表示，駐西班牙代表處文化組今年與伊日藝術計劃、采泥藝術合作辦理「馬德里台灣藝術週」，將於22日至26日在Art Madrid藝術博覽會展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3名藝術家的作品，24日至26日則在Hybrid Art當代藝術博覽會展出「MARGINALIA—陳思穎個展」。

駐西班牙代表處文化組表示，希望透過舉辦「馬德里台灣藝術週」，串聯2個畫廊、4名藝術家的作品，展現台灣視覺藝術的多元面貌及創作能量。

Art Madrid藝術博覽會部分，張騰遠為第2度參展，他將於會中分享全新作品系列EARTH Beta的理念，透過鸚鵡人的虛擬世界，反映COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的地球樣貌；謝榕蔚則將自己比為紙上農夫，空白畫紙比為沙漠，期盼展出作品可以「溫柔回應馬德里春天的風」。

吳瑋庭則以氣味作為創作元素，希望作品能呈現台灣、西班牙兩地的氣味，成為雙方互訪的媒介，因西班牙為柑橘香水原料重要的產地，所以他也選擇能表現出海洋與柑橘氣味的石材來混合。

至於將於Hybrid Art當代藝術博覽會舉辦個展的陳思穎，則融合中古世紀藝術美學、醫學解剖結構學，並結合藝術與音樂，以多元性表現手法呈現個人思想。

陳思穎表示，自己的作品結合東西方元素，介於真實與神話之間，非常期待透過作品與西班牙觀眾互動。（編輯：龍柏安）1120216

#陳思穎
#吳瑋庭
#張騰遠
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