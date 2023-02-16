兩廳院聯手雲門青銀共創 以「薪傳」溝通對話

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國家兩廳院16日表示，兩廳院集合青銀共創計畫講師與學員，在清晨的陽明山上透過身體力行，捲起褲管讓雙腳踩入水田中，親身體驗農民插秧工作，感受耕種辛勞與豐收喜悅。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）國家兩廳院連續3年舉辦青銀共創計畫，今年與雲門舞集合作，甄選青銀跨世代民眾共舞「薪傳」片段，共有8名樂齡者（55歲以上）與13名青年（18歲到35歲）入選工作坊，透過身體溝通與對話。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，兩廳院集合講師與學員們於清晨的陽明山上，透過身體力行，捲起褲管讓雙腳踩入水田中，親身體驗農民插秧的工作，感受耕種的辛勞與豐收的喜悅。

雲門舞集創辦人林懷民所編創的「薪傳」首演於1978年，講述漢族先民開墾台灣的篳路藍縷。這次為了呈現青銀素人版「薪傳」片段演出，兩廳院邀請了3名曾經跳過數次「薪傳」舞者雲門助理藝術總監李靜君、前雲門舞者蘇依屏與前雲門2舞者許嘉卿來訓練青銀素人舞者們展開排練。

第一天的舞步課程已經讓學員們都累倒在地，但次日依舊準時在排練場報到，沒有一個學員放棄。李靜君在排練後表示，這次青銀共創計畫讓我們更加了解族群，世代，認同與溝通，這種精神就是「薪傳」。

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兩廳院藝術總監劉怡汝表示，青銀共創的精神不是同化跨世代的想法，而是讓彼此傾聽與理解，「在年齡上，我已經成為青銀定義裡的樂齡族，所以每天和許多同事都在『青銀共事』。透過表演藝術與觀眾溝通對話，或許是增進世代關係的方法。」

工作坊將於3月1日在國家戲劇院大廳舉辦「兩廳院青銀共創X雲門『薪傳』素人版呈現與交流座談」，呈現青銀素人版「薪傳」的「耕種與豐收」段落，也有雲門舞者與學者與跨代素人舞者的心得分享，歡迎觀眾在兩廳院官網免費報名參加。（編輯：李亨山）1120216