鄭宗龍最新舞作「波」 身體與AI運算大冒險

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（中央社記者趙靜瑜新北17日電）雲門舞集邁入第50年，步步扎實，創辦人林懷民舞作「薪傳」正如火如荼排練；藝術總監鄭宗龍新作「波」邀請日本藝術家真鍋大度實驗身體與AI運算的各種可能，年底帶著雙舞作展開歐巡。

鄭宗龍今天在記者會上表示，過去3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也像是一股能量，「能量越大波動越大，希望可以把這股能量所產生的波動透過舞蹈記錄下來。」

新作「波」中與真鍋大度合作，鄭宗龍說他與真鍋大度同年，但是來自不同世界，「真鍋大度出身數學工程師，生活是電腦，鍵盤，寫程式；我的是舞蹈、肢體與大自然，但我們都很期待舞蹈跟AI合作的呈現，藉由穿越身體與科技之間，試著讓舞蹈走出既定框架。」

真鍋大度過去以結合身體、程式、數據資料等創作的作品在國際上屢獲大獎，最為人讚譽的作品是2016年巴西里約奧運的閉幕演出「東京八分鐘」裡的多媒體製作。

鄭宗龍表示，他會先編好他這部分的「波」舞作，再交給真鍋大度作後續，最後再確認舞作內容，「我們的工作方式很像你一拳我一拳，你來我往，共同邁入一個未知卻有趣的冒險新可能。」

今年雲門也將以雙舞作「毛月亮」與「十三聲」啟程為期5週的歐洲巡演。鄭宗龍與冰島搖滾天團席格若斯（Sigur Ros）合作的「毛月亮」2019年台灣首演後，原訂2021年國際巡演的計畫被疫情打斷，今年11月將到世界舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）進行歐洲首演。

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這是舞團第13次受邀於倫敦演出，也是鄭宗龍繼「牆」、「來」與「十三聲」後，再度於沙德勒之井演出，希望在疫後為英國舞迷帶來視聽感官經驗迥異的雲門舞作。今年「十三聲」則將受邀在巴塞隆納、馬德里與坎城雙年舞蹈節演出。

面對雲門下一個50年，鄭宗龍表示雲門舞集會持續做社區演出與蒲公英計畫，今年將聚焦「非鄉非市」的巡演，希望讓各個小學可以認識舞蹈，看到舞蹈，持續文化與企業社會責任的各種可能。（編輯：陳政偉）1120217