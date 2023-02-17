苗縣合歡石滬崩塌逾100公尺 公所擬搶修盼獲補助

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苗栗縣後龍沿海文化景觀合歡石滬不敵強勁東北季風及浪潮侵襲，崩塌逾百公尺，國民黨立委陳超明17日邀集相關單位現地會勘、爭取補助，也期盼文資局能儘速核定補助款項，早日啟動修復。（立委陳超明辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣後龍沿海文化景觀合歡石滬不敵強勁東北季風及浪潮侵襲崩塌逾百公尺，後龍公所啟動搶修計畫，國民黨立委陳超明今天邀集文化部文化資產局等單位會勘，爭取補助。

苗栗縣政府文化觀光局指出，石滬是先民針對自然環境發展出的固定式漁撈設施，漁民就地取材，撿拾海邊的卵石交錯堆砌築成ㄇ字型磯牆，利用海水漲退潮的水位落差捕魚。

文化觀光局表示，隨著台灣西海岸傳統石滬捕魚文化逐漸消失，後龍鎮沿海「合歡」及「母乃」2座石滬是少數現存保存完整，且仍能提供漁撈使用的石滬，2015年登錄為苗栗縣文化景觀。

有關「合歡」石滬，文化觀光局指出，去年底受到強勁東北季風影響，滬體出現崩塌，至今塌陷長度已逾100公尺，後龍鎮公所緊急啟動搶修後龍石滬計畫，計畫經費為新台幣150萬元。

陳超明今天邀集文化部文化資產局，並會同苗栗縣府文觀局、後龍鎮公所等單位現地會勘石滬，爭取補助。

地方人士指出，「合歡」石滬自去年12月中下旬開始出現崩塌，今年2月初崩塌範圍約93公尺，至今已塌陷超過100公尺，每天都在擴大，盼能加緊腳步進行修復，維護苗栗珍貴文史景觀。

陳超明表示，初步估計修復需46個工作天，但受潮汐影響，時間可能延長，為避免坍塌擴大，期盼文資局能儘速核定補助款項，早日啟動修復。（編輯：戴光育）1120217