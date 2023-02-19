米蘭時裝週21日登場 估創造7000萬歐元經濟效益

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米蘭時裝週2023/2024年秋冬女裝系列將於21至27日舉行，本次時裝周聚焦義大利風格的獨特性，預計將會吸引國內外遊客前來朝聖，並帶來超過7000萬歐元（約新台幣23.15億元）的經濟效益。中央社記者陳攸瑋米蘭攝 112年2月19日

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（中央社記者陳攸瑋羅馬19日專電）米蘭時裝週2023/2024年秋冬女裝系列將於21日正式登場，當地媒體報導，時裝週預計吸引眾多世界各地與本國遊客前來朝聖，並創造逾7000萬歐元經濟效益，帶動義大利旅遊業積極升溫。

米蘭時裝週2023/2024年秋冬女裝系列在義大利外交部、義大利國家時裝商會（CNMI）和米蘭市政府的支援下，將於21日正式登場，27日結束。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）18日公佈義大利國家時裝商會最新時程規劃，米蘭時裝週將包括59場時裝秀（54場實體時裝秀和5場數位時裝秀）、70 場演講、7場預約制靜態展以及29場活動。

這次米蘭時裝週聚焦展示義大利風格的獨特性、義大利製造的品質和可持續性。米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）表示米蘭重返本季最熱門的任命之一，擔任現代時尚和美麗的全球大使。

在出席名單上，除名人、設計師之外預計還有120位國際買家將會抵達。預計義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也將出席此場盛宴，但日期尚未確定。

義大利「安莎通訊社」（ANSA）18日報導，米蘭時裝週預計吸引眾多世界各地國外遊客前來朝聖，義大利最大商會Confcommercio預估外國遊客數將年增15%，並帶來超過7000萬歐元（約新台幣23.15億元）的經濟效益，其中住宿約4260萬歐元，餐飲約2000萬歐元。

周邊地區相關行業影響最大的是米蘭和市中心區域（Milano ed area metropolitana），其次是科莫（Como）和蒙薩布利安薩（Monza Brianza）。

報導指出，與去年相比，米蘭的客房入住率上升12%。 平均收入比2022年增長7%，達1539歐元（約新台幣5萬910元）。

「安莎通訊社」表示，米蘭時裝週吸引大量外國遊客來訪，並帶來超過7000萬歐元的經濟效益，這是一個重要信號，旅遊業正在積極升溫，證明義大利的魅力不斷在恢復。（編輯：韋樞）1120219