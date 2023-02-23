「台展三少年」林玉山後代捐55幅畫作 史博館受贈

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（中央社記者王寶兒台北23日電）已故畫家林玉山與陳進、郭雪湖並列為「台展三少年」，林玉山後代林柏亭捐贈林玉山共55幅作品給史博館，其中還有2幅是曾遭竊又復返的創作，今天由史博館館長梁永斐代表受贈。

林玉山出生於1907年，2004年逝世，享耆壽97歲。他在日治時期就被封為「台展三少年」之一，並因此享譽盛名，戰後任教於國立台灣師範大學美術系，他致力觀察自然、勤奮寫生，善於使用膠彩、水墨，以動物畫見長，畫虎尤為出名。

史博館現藏有林玉山作品29件，此次捐贈為林玉山於1940年代至1990年代作品，共計55件。國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，其中有2幅曾遭偷竊失而復返的珍貴創作。

林柏亭表示，此批捐贈作品特別之處是包含許多珍貴手稿，以及受邀參加史博館舉辦展覽活動的畫作，是延伸研究林玉山作畫的珍貴資料，可以具體展現藝術家跨越半世紀的創作風格。

為感念林玉山家屬對史博館的信任，梁永斐今天上午率領史博館典藏組及研究組團隊前往林柏亭寓所，接受林柏亭及其家族捐贈其林玉山老師畫作55幅，以及將挹注於史博館持續辦理「林玉山藝術獎助學金」的新台幣200萬元。

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梁永斐表示，林玉山於1999年獲得第19屆「行政院文化獎」，將獎金連同個人積蓄計新台幣200萬元，捐贈史博館設立「林玉山獎」，獎助台灣美術史及美術教育後進。林柏亭長期擔任史博館專業諮詢會委員，目前也是專家諮詢會議的委員，林柏亭為延續父親志業，再次捐贈200萬元，挹注獎項持續辦理。

梁永斐表示，為感念林玉山一生致力於台灣美術教育，以及家屬對於史博館的信任，史博館將於林玉山冥誕，也就是4月1日前夕於南海辦公室舉辦正式捐贈儀式，感謝家屬將重要文物交由國家典藏的良善美意。史博館後續將對此次捐贈作品進行系統性研究並規劃策展。（編輯：龍柏安）1120223