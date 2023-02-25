馬德里台灣藝術週 年輕藝術家展現多元豐沛能量

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2月最後一週是馬德里的「藝術週」，許多藝術展覽集中在這週舉辦。「Art Madrid馬德里藝術博覽會」在馬德里西貝萊斯宮的水晶畫廊（Galería de Cristal del Palacio de Cibeles）舉行。中央社記者胡家綺馬德里攝 112年2月25日

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（中央社記者胡家綺馬德里25日專電）「馬德里台灣藝術週」22日至26日在馬德里舉行，兩大藝術博覽會Art Madrid和Hybrid Art展出張騰遠、謝榕蔚、吳瑋庭及陳思穎4名年輕藝術家作品，展現台灣多元且豐沛的藝術能量。

2月最後一週是馬德里的「藝術週」，大大小小策展方向與風格特色各異其趣的藝術展集中在這週舉行，城市裡各個藝文展覽場域百花齊放，每年吸引來自全球各地藝術家、藝術愛好者及收藏家前來參與。

西班牙一年一度藝術盛會，台灣藝術家也不缺席。

「馬德里台灣藝術週」由駐西班牙代表處文化組主辦，今年與伊日藝術計劃和采泥藝術攜手合作，22日至26日在「Art Madrid馬德里藝術博覽會」展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3位藝術家的作品；24日至26日在「Hybrid Art當代藝術博覽會」展出「MARGINALIA—陳思穎個展」。串聯兩家畫廊及4名年輕藝術家風格迥異的作品，向西班牙展現台灣藝術的多元面貌及創作能量。

Art Madrid馬德里藝術博覽會在西貝萊斯宮的水晶畫廊（Galería de Cristal del Palacio de Cibeles）舉行，伊日藝術計劃是本屆亞洲唯一參展的畫廊，帶來一系列以西班牙為靈感的作品。

藝術家謝榕蔚以流行歌曲「馬德里不思議」的歌詞比喻，希望展出作品可以「溫柔回應馬德里春天的風」；藝術家吳瑋庭以「氣味」做為創作發想，作品集結表現台灣的海洋氣味及代表西班牙的「柑橘」氣味。

藝術家張騰遠今年親赴展覽現場，帶來全新作品EARTH Beta系列，透過鸚鵡人所模擬的地球「測試版」，反映疫情後的新世界，並在作品中埋入線索供觀眾玩味。

他接受中央社專訪提到，這趟旅行很開心，跟疫情前的感覺大不相同，感受就和這次展出的主題很類似，彷彿地球在3年疫情期間睡了一覺，今年重新開機醒來，但卻變得不太一樣了。

當問到第一次來西班牙的感受，張騰遠說，西班牙喜歡藝術的人很多，來看展的人潮也很多，而且還很熱情。在創作這系列作品之前尚未來過西班牙，對西班牙的印象就是天氣很好、藍天綠地，他想像著鸚鵡人在地球「測試版」裡頭的西班牙玩耍，因此作品都是一片藍天白雲，沒想到這次來到馬德里，也應證之前的想像。

Hybrid Art當代藝術博覽會是飯店型藝術博覽會，在聖塔芭芭拉小宮殿飯店（Hotel Petit Palace Santa Bárbara）舉辦。采泥藝術帶領藝術家陳思穎前來舉行個人特展，在114號房展出近年的多媒材創作。靈感源自中古世紀裝飾性圖騰和醫學歷史，結合東、西方元素，在真實與神話之間，探討蛻變、重生、死亡與疫情期間的變化和反思，形塑極具個人風格的視覺美學。

第一次來到西班牙的陳思穎告訴中央社，能以藝術家身分來到馬德里是件很幸運的事，光是從機場進入市中心搭計程車的路上，她就收集許多可做為未來創作的靈感素材。

當記者問到西班牙觀眾的迴響和共鳴時，陳思穎回應，當地觀眾對她作品使用的媒材如膠彩畫所用的畫仙版感到新奇，也對採用中國傳統繪畫的細膩工筆技法覺得特別。她期待得知西班牙觀眾對作品中死亡意象的看法與對神話的見解，應該會與台灣觀眾有所不同。她說：「這是個很好的交流機會。」（編輯：陳惠珍）1120225

「馬德里台灣藝術週」2月下旬在馬德里舉辦，藝術家陳思穎前來馬德里「Hybrid Art當代藝術博覽會」舉行個人特展，展出近年多媒材創作。中央社記者胡家綺馬德里攝 112年2月25日

「馬德里台灣藝術週」22日至26日在馬德里舉辦，伊日藝術計劃是本屆「Art Madrid馬德里藝術博覽會」亞洲唯一參展畫廊，展示張騰遠、謝榕蔚及吳瑋庭3位藝術家一系列以西班牙為靈感的作品。中央社記者胡家綺馬德里攝 112年2月25日

2月最後一週是馬德里的「藝術週」，許多展覽集中在這週舉辦。藝術家張騰遠今年親赴「Art Madrid馬德里藝術博覽會」，並帶來全新作品EARTH Beta系列。中央社記者胡家綺馬德里攝 112年2月25日