當代館小玩藝空間主題展 從螞蟻視角重新探索世界

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（中央社記者王寶兒台北27日電）以小螞蟻視角觀察大世界，台北當代藝術館U12小玩藝空間將自3月1日起推出年度主題展「假如我是一隻小螞蟻」，邀請藝術家蔡潔莘透過大型作品打造森林世界，讓孩童以嶄新眼光重新探索世界。

蔡潔莘擅長使用紙漿創作，在「假如我是一隻小螞蟻」展中，她打造出蔓延的植物藤蔓、繽紛鮮豔的蘑菇、龐然巨獸出沒的森林，以螞蟻視角作為想像起點，每個物品都變得格外巨大而魔幻，邀請孩童以不一樣的眼光重新探索世界。

台北當代藝術館透過新聞稿表示，「假如我是一隻小螞蟻」展藉由反常、巨大、不熟悉的視覺張力，讓觀者重新找尋定位，反觀人類的渺小，用謙卑姿態向大自然學習，3月1日起邀請親子觀眾以小螞蟻視野，展開空間的想像之旅。

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除U12小玩藝空間外，當代館現新春大展「超出建築－田中央＋七位藝術家聯展」也提供兒童認識展覽作品的體驗服務，可以一邊閱讀展覽學習單，一邊聆聽兒童語音導覽。

台北當代藝術館表示，孩童參觀前可先在入口處索取「超出建築兒童學習單」，7名藝術家會以Q版形象躍然紙上，述說自己的創作，帶領小朋友按圖索驥來趟礁溪、宜蘭、羅東的紙上旅行，小朋友們也可以發揮想像力，拿起紙筆在學習單上畫下自己獨一無二的建築走讀地圖，找尋田中央在各地的建築作品。（編輯：陳仁華）1120227