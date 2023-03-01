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Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

2023/3/1 08:53（3/1 09:04 更新）
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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）谷歌（Google）向已故台灣男同志紀錄片導演及作家陳俊志致敬，今天首頁徽標（Doodle）以陳俊志手握攝影機為圖，向他表達懷念致敬之意。

陳俊志是台灣男同志紀錄片導演、作家以及性別人權運動者，作品長期關注弱勢議題，尤以同志生命故事為主要關懷，在台灣同志運動史上亦有重要意義。2018年12月10日陳俊志因心因性休克逝世家中，享年 51歲。

2019年5月17日，立法院三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，並於同年5月24日正式生效，讓台灣同性婚姻正式合法化。

陳俊志國小父母離異，國中寄人籬下，高中時姊姊用藥過當身亡，大學時同志男友劈腿自己的親妹妹，陳俊志曾花5年寫下第一本書「台北爸爸，紐約媽媽」，記下連串家族史，書中是他整理自我的忠實紀錄。

陳俊志仗義直言、積極參與同志平權運動，1997年以紀錄片「不只是喜宴」記錄作家許佑生的同志婚禮，獲舊金山國際同志影展等15個影展邀約參展；1998年推出「美麗少年」為同志發聲；2003年拍攝「幸福備忘錄」。

2001年起追蹤屏東高樹鄉猝死少年葉永鋕的新聞，直到2007以7年完成「玫瑰少年」一片，引起社會對霸凌事件及「性別平等教育法」的關注。（編輯：陳仁華）1120301

#陳俊志
#台灣
#葉永鋕
陳俊志
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