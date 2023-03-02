「薪傳」青銀素人共舞 跨世代合作彼此多了理解

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國家兩廳院青銀共創計畫與雲門舞集合作素人版「薪傳」，1日晚間在台北國家戲劇院大廳登場，跨世代族群也從合作中多了對彼此的理解。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）以認同為主軸，國家兩廳院青銀共創計畫昨晚與雲門舞集合作素人版「薪傳」，白髮世代與紮著蘋果頭的年輕人在同一個舞台共舞，淚水與汗水齊流，跨世代族群也從合作中多了對彼此的理解。

兩廳院藝術總監劉怡汝在段落呈現時表示，兩代青銀從開啟對話到和諧共舞，但又保有了個人獨特性，「跨世代合作不僅可能，更能迸發出嶄新的火花。」劉怡汝說，過程中最重要的是願意傾聽與理解，這也是青銀共創的核心精神。

兩廳院1日晚上在國家戲劇院大廳舉辦雲林懷民舞作「薪傳」中「耕種與豐收」段落呈現及交流講座，現場舞者們穿上由雲門提供超過2、30年歷史的「薪傳」服裝，一起舞出插秧與豐收意象，舞者踏著大步奔跑、變換隊形，偶有相撞窘境，但立刻調整步伐排除，絲毫不影響演出帶來的滿滿生命力。

青銀素人學員三週的課程，除了到農田體驗插秧、工作坊尋求交流以及超過40小時的高強度密集排練，透過身體的勞動，培養出深厚的革命情感。演出完成之後不少學員現場落淚，有學員直言如果不是大家幫助，根本不可能完成，也有銀髮世代已經開始難過，因為能跳「薪傳」這輩子就這麼一次了。

雲門創辦人林懷民表示，「薪傳」在1978年創作時，他是希望能給小學生們跳，「那時候舞者們都說我瘋了，但今天看到這群素人跳著，我覺得大家一定都可以。」現場就有年輕學員胡瑄妤分享，「林懷民老師說年輕的另一個名字是勇敢，我覺得只要一直勇敢下去，就會永遠年輕。」現場響起熱烈掌聲。

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這次參與工作坊講師都是跳過很多次「薪傳」的舞者，包含雲門助理藝術總監李靜君、前雲門2創團舞者許嘉卿、前雲門舞集舞者蘇依屏，以及在過程中，帶領議題工作坊的戲劇教育博士陳韻文等。

陳韻文表示，兩廳院在這個計畫當中，以「認同」為主題搭起橫向橋梁，學員一起召喚經驗、共作，「彼此理解以後拉出一條認同線。」林懷民也當場宣布將開放「薪傳」段落的授權，讓各國中可以申請，得以繼續「薪傳」。「薪傳」段落授權請洽雲門官方網站：https://www.cloudgate.org.tw/ 。（編輯：李亨山）1120302