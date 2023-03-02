海外台灣人紀念228 唱威權時期禁歌

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）洛杉磯台灣人團體延續多年傳統，2月28日舉行紀念音樂會，有老有少200多人齊聲唱出「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」等威權時期禁歌。

自2007年開始，台灣優社、台灣人聯合基金會每年228在阿凱迪亞（Arcadia）社區教會舉辦「台灣介心靈日」紀念音樂會，表演者帶來詩歌吟唱、樂器演奏與聲樂演唱等節目。

演出者跨越不同世代，鋼琴家黃煐媖、小提琴家韋曉壯和大提琴家嚴凌合奏已故音樂家蕭泰然作品「福爾摩沙三重奏」。

15歲的小提琴手楊宸睿（Gavin Yang）帶著雙胞胎弟妹楊峮寧（Ivalyn Yang）、楊峮睿（Ivarett Yang）也演出三重奏。

15歲的王安泊（Jewel Wang）鋼琴獨奏「望春風」。小喇叭手亞當巴帝亞（Adam Bhatia）吹奏「黃昏的故鄉」、「補破網」得到觀眾唱和。

另有多首威權時期的禁歌，醫師廖政烱、建築師邱福田先後演唱「杯底毋通飼金魚」和「望你早歸」、「媽媽請你也保重」。

台灣人聯合基金會理事、主持人潘掬慧表示，音樂會除了紀念228事件，今年以白色恐怖時期的禁歌為主題，凸顯這些歌曲無論是思鄉之情、對愛人的想念，都是很美的音樂，當年卻無法公開演唱，簡直是「沒有道理的文字獄」，希望提醒所有人不要讓這樣的情況重演。

在台上用客家語吟唱詩歌的優社執行長許正龍說，16年來主辦單位固定在2月28日這一天在同一個場地舉行紀念音樂會，一方面得到當地教會的支持，一方面希望成為鄉親每年這一天的例行活動。

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許正龍表示，228事件至今76年，時間越久人們會開始淡忘，堅持舉辦下去的動力，就是希望一再提醒「台灣是一個民主自由的國家，但這不是憑空得來，這是很多人犧牲生命去換來的，所以我們要不斷緬懷這段歷史」。

228音樂會除了凝聚海外台灣人感情，同時也是向美國友人介紹台灣的機會。來自秘魯、經營印刷公司的李卡帕（Cristobal Ricappa）因為跟許正龍是好友，每年都和太太一起來支持，他受訪說「我們很喜歡台灣」。（編輯：郭中翰）1120302