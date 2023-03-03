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蒙特婁偶戲藝術節 真快樂掌中劇團搬演「孟婆．湯」

2023/3/3 12:34（3/3 13:06 更新）
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「真快樂掌中劇團」受邀於加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節演出「孟婆．湯」，透過布袋戲口白、操偶方式、北管音樂，配合斗篷大布幔、移動舞台與光影，呈現當代布袋戲新面貌。（「真快樂掌中劇團」柯世宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月3日
「真快樂掌中劇團」受邀於加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節演出「孟婆．湯」，透過布袋戲口白、操偶方式、北管音樂，配合斗篷大布幔、移動舞台與光影，呈現當代布袋戲新面貌。（「真快樂掌中劇團」柯世宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月3日
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（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）由高齡90歲、台灣第一代布袋戲女演師江賜美創立的「真快樂掌中劇團」，這次受邀前進加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節（Festival de Casteliers），將於明、後2天演出布袋戲「孟婆．湯」。

與此同時，全團經「AQM魁北克木偶協會」安排，先在蒙特婁舉辦為期3天、共21小時的「布袋戲工作坊」，讓國際友人瞭解台灣傳統戲班的發展現況，並一睹文化部「人間國寶」台灣布袋戲女演師江賜美的傳奇風采。

「布袋戲工作坊」參與對象包括當地專業偶戲從業人員、劇場演員、製偶師與教師等。學員讚嘆布袋戲生、旦、淨、末、丑各式角色的掌上功夫，2月27日展現台式掌中技藝創意結合西方表演技巧等成果。

這趟旅程，源於「真快樂掌中劇團」近年積極參與國際藝術活動，向國際介紹台灣傳統布袋戲，2018年參與法國外亞維儂藝術節與2019年法國世界偶戲藝術節，受到國際關注。

卡斯提爾國際偶戲藝術節的藝術總監拉普英特（Louise Lapointe）在法國世界偶戲藝術節看到「孟婆．湯」演出後，向劇團提出邀約，「真快樂掌中劇團」原定2021年赴約，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延至今年成行。

「真快樂掌中劇團」這次受邀演出劇目「孟婆．湯」，2018年獲得傳藝金曲獎「最佳團體年度演出獎」；全劇是江賜美以女性觀點出發，將70餘年演藝經歷化為劇本創作基礎架構，邀請擅長當代偶戲的導演鄭嘉音；全劇融合傳統布袋戲操偶技藝及當代劇場觀點，重新詮釋布袋戲經典角色並賦予新意。

故事內容以長年駐守陰間忘川的孟婆為引，串連3位經典女性角色，包括王寶釧、白素貞、潘金蓮，將淚水化為遺忘重生的符號，敘述女性內心衝擊與對命運的不滿。

「真快樂掌中劇團」三代同堂全心投入台灣布袋戲的創意開發，讓布袋戲成為向國際推廣台灣傳統偶戲藝術的最佳大使。駐加代表處表示，喜見「真快樂掌中劇團」促進台加深度文化交流。

「孟婆．湯」在歐特蒙劇院（Outremont Théâtre）的2場售票演出時間，分別是當地時間3月3日晚間7時及3月4日下午1時30分。（編輯：張芷瑄）1120303

「真快樂掌中劇團」將在加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節演出「孟婆．湯」。（「真快樂掌中劇團」柯世宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月3日
「真快樂掌中劇團」將在加拿大蒙特婁卡斯提爾國際偶戲藝術節演出「孟婆．湯」。（「真快樂掌中劇團」柯世宏提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年3月3日
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