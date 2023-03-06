奇美博物館首推親子音樂會 動物派對啟發兒童想像

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奇美博物館將於4月8日推出以「動物狂想」為主題的親子音樂會，藉由音樂描繪動物的聲音與姿態，搭配耳熟能詳的名曲演出。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）奇美博物館首度針對家庭族群設計推出親子音樂會，將於4月8日舉辦以「動物狂想」為主題的音樂會，藉由音樂描繪動物的聲音與姿態，搭配耳熟能詳的名曲，啟發孩子無限想像力。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，家庭族群向來是奇美博物館主要客群之一，館方每年都會推出母親節音樂會，讓全家人有機會一起聆賞專為媽媽規劃的音樂節目，今年首次加碼推出親子音樂會，讓小朋友也能從詼諧有趣節目裡感受古典樂魔力，進一步獲得超乎想像的靈感與啟發。

奇美博物館指出，親子音樂會主題為「動物狂想」，上半場主推耳熟能詳的旋律，如經典的「D大調卡農」、莫札特輕巧可愛的鋼琴奏鳴曲，小朋友可以從基礎入門的曲目親近知名音樂大師，並從改編的樂曲中獲得既熟悉又耳目一新的感受。

館方指出，下半場演出法國作曲家聖桑的作品「動物狂歡節」，運用各種樂器的音色與特質，描繪出動物的聲音與姿態，無論是母雞咯咯聲、優雅的天鵝，甚至獅子神氣出場的氣勢，都能用樂聲淋漓盡致展現，帶領孩子們參與一場精采絕倫的動物狂想派對。

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館方指出，除了全新規劃的親子音樂會，今年經典節目母親節音樂會主題為「愛與熱情」，將以風格強烈的拉丁曲目，傳遞母親優雅浪漫和熱情豐沛的不同情感，於5月6日登場，由活躍於舞台的聲樂家王喬怡、鋼琴家蘇俐方，以及被譽為「天才古典吉他演奏家」的林家瑋共同演出。

奇美博物館指出，此次推出的兩檔音樂會以家庭出發，除了滿足親子、母親等不同年齡組合的家庭需求，也期待透過多元主題音樂會，讓古典樂親近每個家庭，更為家人打造難忘回憶。（編輯：黃世雅）1120306