義大利波隆那兒童書展開幕 台灣館創佳績

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（中央社記者陳攸瑋羅馬7日專電）全球童書出版界重要盛會「2023義大利波隆那兒童書展」6日至9日登場。此次波隆那兒童書展設置台灣館，邀台灣出版業者精選年度最有國際市場潛力的優質作品一同參展。

「共和報」（La Repubblica）報導，義大利波隆那兒童書展參展廠商數量創下歷史新高，共有來自90個國家、1456家廠商共襄盛舉。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）致詞時表示，閱讀很重要，這些童書作品是兒童在成長道路上獲得豐富知識的工具。

2023波隆那兒童書展（Bologna Children’s Book Fair，簡稱BCBF）25館B114台灣館以Stories Ahead, Taiwan Lit Now（未來的故事，現在點燃台灣）為年度策展主題，以線上與實體方式並進策展，規劃「主題書區—動物同伴」、「出版社專區」廣邀台灣出版業者精選年度最有國際市場潛力的優質作品一同參展。

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今年除了專門展示獲獎書籍外，也舉辦波隆那拉加茲獎—精選100本書（BRAW Amazing Bookshelf Selected）展覽，台灣共有5本出版品入選，包括作者林小杯「假裝是魚」、于小鷺（徐銘宏）「Somewhere好地方」、鄒駿昇「捉迷藏」、楊雲萍與王春子「冷不防」、海狗房東和陳沛珛「他們的眼睛」。

本屆義大利波隆那兒童書展來自台灣的出版品再次創下眾多好成績，在世界舞台上有目共睹。（編輯：張芷瑄）1120307