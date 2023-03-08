舊牛仔褲再製紀念品 設計品牌攜手企業倡議ESG

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在文策院媒合下，設計品牌Story Wear攜手新光人壽推出公益專案「舊衣新生讓光循環」，將回收的二手牛仔褲再製為紀念品，並捐贈社福機構作為公益使用。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）二手牛仔褲除了丟棄還能怎麼運用？文策院媒合下，設計品牌Story Wear攜手新光人壽，推出「舊衣新生讓光循環」公益專案，讓二手牛仔褲可再製為紀念品，同時幫助弱勢族群。

ESG（環境保護、社會責任、公司治理）為大型企業近年重視理念，透過跨領域合作，讓業務發展的同時，能兼顧社會價值與友善環境。

「舊衣新生讓光循環」公益專案為一例，民眾可在31日前至新光人壽指定據點回收二手牛仔褲，由就業弱勢族群手工再製成置物袋、手機袋等紀念品，再於7月全數捐贈社福機構作為公益使用。

文化內容策進院此次協助媒合，今天發布新聞稿表示，文策院鼓勵不同的產業與文化內容產業互相合作，壯大文化內容的社會影響力，並創造企業的永續和社會價值，朝共好目標前進。

Story Wear以永續時尚、打造循環經濟為目標創立，關注產業廢棄物及弱勢就業議題。創辦人陳冠百透過文策院指出，透過與在地社區有深度連結的新光人壽營業據點，收取二手牛仔褲並再製，有助將永續觀念外溢至員工以外的社區居民和消費者，以倍數效應擴散社會影響力。

新光人壽副總經理廖晨旭表示，Story wear本身關注環境永續議題，與新光人壽的理念相近，因此選擇成為多元夥伴關係，同時達到共好的成長。

「舊衣新生讓光循環」活動至3月31日止，民眾可至新光人壽指定據點回收二手牛仔褲，詳情可至新光人壽官網查詢 。（編輯：張雅淨）1120308