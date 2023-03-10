民生物資堆畫前 藝術家常陵個展創建防空洞

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藝術家常陵以當前世界局勢推出「戰前準備─常陵個展」，11日起在台北當代藝術館實驗展場展出，展場畫作前堆放著民生儲備物資，讓展場宛如防空洞，營造戰前氛圍。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）將展場視作防空洞，讓民生儲備物資、畫作、裝置置於同一空間，營造戰前緊張氛圍。藝術家常陵個展明天起於台北當代藝術館登場，從當前緊張的世界局勢回望自身。

常陵在2004年畢業於法國國立巴黎高等藝術學院，2007年加入「悍圖社」。擅以繪畫、裝置、行為等方式討論肉身與社會之間的關係。此次「戰前準備─常陵個展」展出常陵近百件作品，從俄烏戰爭、各國對立關係的當前世界出發，思考迎接動盪來臨的「戰前」時刻。

台北當代藝術館今天發布新聞稿表示，常陵此次重新組織創作語言，視角從緊急避難、物資供應面向到切身存活的問題，運用繪畫、裝置構成等媒材，創建一個理想中的防空洞。

「大玄玄社會」系列展出作品為常陵長年創作發展的主要軸線，刻畫世間各種不同的歷史日常、或人性的面相。而在畫作前方堆置的各式民生儲備物資及糧食，也讓展場更像避難防空洞般，瀰漫不安備戰的氛圍。

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「假性自大」系列展出作品，則是常陵自20多年前陸續收集的黑白老照片，有些為家傳照片，有些則是在老眷村拆遷後所拾起，這些黑白照片時空停留在1940年代的台灣庶民生活。而常陵直接在照片上畫上新的色彩圖像，讓筆觸線條與照片「交換歷史」，將照片充滿見證性的紀錄，重新拼湊覆蓋上主觀記憶。

「戰前準備─常陵個展」明天起於台北當代藝術館實驗展場展出至5月7日。（編輯：陳政偉）1120310