法作家新書納台灣元素 大讚台青年返鄉創業能量

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法國作家兼記者布戈具農業與人類學背景，有50多本著作，特別關心餐酒館的社會性角色、鄉村發展與青年返鄉創業等議題。新書「鄉村小酒館日記」（暫譯）選擇台灣元素是因為對10年前台灣之旅所見的鄉村農業創新印象深刻。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月13日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）台灣之旅成靈感來源，法國作家布戈講述返鄉創業與鄉村發展困境的新書主角之一為台灣人，書中介紹台灣文化。曾訪台的布戈告訴中央社，台灣象徵自由，青年返鄉創業能量蓬勃，令人難忘。

6日，法國作家暨記者布戈（Pierrick Bourgault）在巴黎餐酒館舉辦新書「鄉村小酒館日記」（Journal d'un café de campagne，暫譯）發表會，駐法代表吳志中與文化部駐法國代表處台灣文化中心（巴黎台灣文化中心）主任胡晴舫到場致意。

布戈具農業與人類學背景，有50多本觀察各國風土、農業發展、法國鄉村餐酒館、酒吧與地方共生關係演變等著作，更曾因在伊朗的報導獲得農業新聞大獎。

在這本關於「情侶與腳下土地間愛的故事」的最新著作中，不僅女主角為台灣人，也透過角色介紹台灣風土，同時一窺台法文化差異。

小說「鄉村小酒館日記」講述一對台法情侶拚搏創業的故事。兩人決定在距巴黎2小時火車之遙的小鎮開了家法式傳統「咖啡餐廳」。

然而返鄉創業過程中面臨許多阻礙，見證了地方「咖啡餐廳」的逐漸凋零、農產品社會角色的難題，以及在去工業化與都市化下，法國鄉村生活的各種轉變。

布戈2012年訪台，以記者的視角騎著摩托車深入鄉鎮，拜訪各地農家，為台灣農業發展與農產品寫了10多篇報導，刊載於法、德等國媒體上。

布戈接受中央社專訪，聊及選擇台灣寫入書中的動機。他說這趟旅行對台灣多元文化融合印象深刻，有原住民文化、中國傳統、日本嚴謹精確和民主氣息，「如今日世界，文化交融」。

「我尋找一個和法國齊肩、能對比的國家書寫，而非受大城市文化衝擊的角色，那會是另一種故事風貌；而台灣是高開發的國家、人民獨立自主，很適合故事。」

布戈告訴中央社，透過這個角色，不僅可以反映不同文化對法國傳統的看法，也能藉此呈現台灣料理等台灣文化。「以我訪台時的觀察，台灣女性意志堅定，也很內斂。她們絕對會表達意見，但不會刻意引發衝突，溫和卻堅定且知道自己想要什麼，令人欣賞。」

訪台過程最讓他難忘的，是發現有許多高學歷青年返鄉投入農業、文創、手工等產業，「走入農地、自產自銷，即使是10年前，台灣鄉村發展就已經非常先進，透過行動力和網路宣傳，為推動農業觀光和地方產品的生力軍，找到未來的解決之道，這是法國少有的」。

和台灣一樣，法國也有不少青年渴望返鄉，打造具藝文空間的咖啡廳與餐廳。然而，法國繁重緩慢的法規與行政流程對創業者極不友善。他說：「想在法國成功，不是經營小型店鋪，就是擁有超大企業，否則時間心力都耗費在行政上了。」

「鄉村小酒館日記」中，主角的咖啡餐廳遭遇難關與新型競爭產業，在鄉村更新的過程中大受挫折、慘澹收場。最後，兩人決定關店，到台灣展開新生活。

「對我來說，台灣象徵了更多的自由，青年創業也更容易、更有創意，我的書也向這些特質致意。我藉此批判法國沉重的行政，打擊創業者，導致許多鄉村一片死寂，甚至只有披薩售賣機，正在去人性化，很悲哀。」

被問及台灣的獨特性，布戈說：「台灣長久以來是獨立國家，但中國想把台灣據為己有，就如（俄國總統）蒲亭對烏克蘭，但這是不可能的幻夢。」

「台灣保存中華傳統，沒有破壞一切的文化大革命，是令人驚豔的國家，人民很認真也很有趣。」

布戈接下來將出版世界咖啡廳、餐廳與美食的照片輯，其中包括台灣。他告訴記者，非常希望能夠再訪台灣，探索東台灣和原住民部落等不同風貌。（編輯：馮昭）1120313

法國作家暨記者布戈（右1）6日在巴黎餐酒館舉辦新書發表會。法國餐飲業者協會主席方登（右2）在發表會上表示，法國的咖啡、餐酒館是一個對話與社會連結的地方，代表法國生活的藝術，在努力申請成為聯合國教科文組織的非物質文化遺產。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年3月13日