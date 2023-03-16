池上春耕野餐節 大坡池畔聽桑布伊

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）為了讓更多人知悉池上豐富的自然景觀及美好的人文資源，台東縣池上鄉文化藝術協會和台東縣池上鄉公所共同主辦池上春耕野餐節，今年將邀請金曲歌王桑布伊演唱，與大坡池共樂。

池上鄉文化藝術協會今天發布新聞稿表示，為了讓台東池上鄉成為台灣最具有文化特色的鄉鎮，2010年起每年舉辦春耕野餐節，在風景秀麗的大坡池畔，不僅有精彩的音樂表演，還能品嚐池上在地風味米食及點心，呈現水天一色，春意盎然的季節人文。

過去曾經參與過春耕野餐節的包括好客樂隊、巴西瓦里樂團、詩人蔣勳策劃邀請席慕蓉、陳永龍及謝旺霖等人共同吟唱。之後陸續有包括布農族音樂歌手王宏恩、心心南管樂坊以及鄭怡、施孝榮、殷正洋、李明德及王瑞瑜等民歌手演唱經典民歌。

今年邀請桑布伊、怕胖團以及Voco Novo 爵諾三組歌手演唱，桑布伊是第24、28 屆金曲獎最佳原住民語歌手獎以及第28屆金曲獎最佳演唱類錄音專輯獎、年度專輯獎，成績斐然。「怕胖團」團名取自流行龐克（Pop Punk）的諧音，曾拿下「台客搖滾嘉年華」冠軍，一戰成名。

Voco Novo 爵諾歌手擅長展現蘊含人聲自然音色的無界限歌曲，經常將具有台灣文化意涵的歌謠改編為充滿畫面感的音樂。

音樂會將於4月15日演出，地點在池上大坡池風景區，網路預購票券連結：https://forms.gle/AK18yEWGovWVFvur9 。（編輯：李亨山）1120316