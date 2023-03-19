河床VR作品「遺留」 獲盧森堡電影節沉浸式大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）河床劇團VR作品再傳捷報，「遺留」獲盧森堡城市電影節（Luxembourg City Film Festival）沉浸式競賽最佳體驗大獎，這是河床劇團導演郭文泰首度執導的VR作品。

評審同時也是盧森堡當代藝術館館長的貝蒂娜‧史坦布魯格（Bettina Steinbrugge）認為：「『遺留』作品巧妙地運用場景，引領觀眾的目光與注意力，強調其存在。結合恢宏的藝術手法與空間設計，也帶領觀眾進入一個親密且神秘的劇場世界，我們認為這是虛擬實境的最佳運用。」

河床劇團發布新聞稿表示，「遺留」由游育歆、黃致愷主演，結合了VR獨樹一格的鏡頭語言與「開房間」的親密特質，讓觀眾能在影像中感受到演員的凝視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭文泰（Craig Quintero）表示，希望透過「遺留」創造足以讓觀眾逃離現實邏輯的時刻，「當他們回返現實時，能夠以新穎、深刻的方式重新看待他們的生活」。

創立於1998年的河床劇團，致力於意象劇場創作，讓觀眾們恍如置身夢境，2011年推出的沉浸式劇場「開房間計劃」，每場只為一名觀眾演出，打破觀眾與表演者之間的界限，提供觀眾感官上零距離的親密互動，獲得當年度台新藝術獎表演藝術年度十大，後來受邀到北美館、台北當代館等地演出。（編輯：管中維）1120319