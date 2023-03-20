首屆嘉義文化獎得主 楊元太王文志深耕在地

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嘉義縣政府20日在長榮文苑酒店舉辦第一屆「嘉義文化獎」頒獎典禮，邀請獲獎人陶藝家楊元太（左）出席領獎，由嘉義縣長翁章梁（右）頒發獎座。中央社記者蔡智明攝 112年3月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣成立「嘉義文化獎」，表揚出身嘉義對文化有重要貢獻的藝術家，首屆得主是陶藝家楊元太、地景藝術家王文志，兩人都是深耕嘉義揚名國際，今天縣府表彰貢獻並頒發獎金。

嘉義縣文化觀光局今天在長榮文苑酒店舉辦第一屆「嘉義文化獎」頒獎典禮，邀請獲獎人楊元太、王文志出席領獎，嘉義縣長翁章梁分別頒贈獎座及新台幣30萬元獎金，感謝他們為文化、藝術的付出。

翁章梁接受媒體聯訪表示，2名老師的作品都極具特色，也獲得國際肯定，在藝術界有相當的地位。設立文化獎也能讓年輕一輩理解故鄉擁有的文化力量，扎下穩固根基。

楊元太致詞說，一直在找可以「放心」的所在，要走創作的路一定要在熟悉的地方，比較有安定感，並將這樣的感覺轉換成作品，幾十年來就是做這件事。很高興年少時受到已故藝術家吳梅嶺的啟蒙，他選擇與吳梅嶺一樣，在台北師範學院畢業後即返鄉教書、創作。

王文志表示，去年在日本做了作品「歸零」，就是指人要回到原點再出發，1997年他就回嘉義創作，學習鄒族的編織技巧，帶著來自梅山的創作團隊，把作品推向國際，感謝父母的支持，他一直記得父親說過的一句話，不要「十作九不成」，堅持走在藝術這條路上。

文觀局指出，楊元太自1987年開始連續7屆在台北的「春之藝廊」舉辦個展，並受邀至美、法、義參展，2021年在朴子梅嶺美術館的「四十如如-四時如常」個人展；現年超過8旬的楊元太長期堅持在朴子耕耘，展現對於故鄉強烈認同感與使命感，足可稱謂嘉縣最佳代表性藝術家。

另外，在梅山鄉土生土長的王文志以獨特「編織建築藝術」將人與自然連結一起，以竹子作為素材，以編織建築的獨有藝術風格，曾多次應邀國內外重大展出，包括日本新潟「水土藝術祭」、布拉格劇場四年展台灣館、義大利「威尼斯雙年展」台灣館等，獲獎無數。（編輯：謝雅竹）1120320