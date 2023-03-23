文化部擬不義遺址保存條例草案 估今年送立院

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文化部與教育部23日就「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」在立法院專題報告並備質詢。民進黨籍立委吳思瑤表示，促轉會所列「不義遺址」潛在點，仍有6成待文化部審定。文化部次長王時思（圖）答詢說，因現行法規適用問題，文化部正在擬定保存不義遺址條例草案，希望趕在112年送進立法院。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）民進黨籍立委吳思瑤今天表示，促轉會所列「不義遺址」潛在點，仍有6成待文化部審定。文化部次長王時思表示，因現行法規適用問題，文化部正在擬定保存不義遺址條例草案，估今年送進立法院。

文化部與教育部今天共同就「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」於立法院進行專題報告並備質詢。吳思瑤指出，促進轉型正義委員會交棒，文化部接力就是要審議及保存不義遺址。

吳思瑤表示，在促轉會列出106處不義遺址潛力點中，共有64處尚待審定，而在已完成審定公告的42處不義遺址中，有17%列為文化資產。

吳思瑤表示，不義遺址並不一定要同時具有文資身分，但文化部現以「文化資產保存法」審定不義遺址，就會碰到許多困難。例如有逾6成不義遺址已無遺留構造，且審議會對於不義遺址的登錄標準，也應與講究美學、藝術性的文資不相同。

吳思瑤建議，應為不義遺址保存另立專法，或推動「促進轉型正義條例」中設立專章。

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王時思回應，不義遺址與文資並不一樣，因為文資主要是以地面上的硬體構物為主要基礎，這也成為文化部利用「文資法」審定不義遺址過程的困難，「現在做法的確走向專法。」

王時思說，所以文化部認為，除非擬定不義遺址特殊對應方式，不然將很難推動進度，文化部現已擬定不義遺址保存條例草案，持續諮詢、擬出條文，希望趕在今年送進立法院。（編輯：李亨山）1120323