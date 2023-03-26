催生台灣文學國家園區 民間籌組協進會持續倡議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台灣文學研究學者張良澤催生「台灣文學國家園區」，去年獲文化部與台南市政府支持設立推動委員會辦公室，文學界今天籌組台灣文學國家園區協進會，做為持續行動與倡議組織。

台灣文學國家園區協進會下午在台南市歸仁區港墘有機農場舉辦「文學樹人」育苗活動，宣告協進會正式籌備成立，也代表將展開持續性的「文學樹人」行動，將文學家所培育的樹苗，種回每一個願意和文學結緣的角落，將文學與樹帶進當代台灣人的生活與空間。

張良澤致詞表示，自己長期致力研究和典藏台灣文學相關文獻史料、藏書和作家手稿，卻一直很擔心這些東西將來怎麼辦，因此希望台灣能成立一個有水準的文化園區，不必花很多錢，但可以把這些文學作家前輩的史料和作品保存起來，否則會成為文化大災難。

張良澤說，台灣文學國家園區需要靠民間力量不停推動，讓政府能重視，覺得這件事不能不做，才能達成目標，把災難化成幸福，也留給後世子孫珍貴資產。

受推舉擔任台灣文學國家園區協進會主任委員的前國立台灣文學館館長鄭邦鎮表示，雖然應該要交給年輕人來主導推動，但有意義的事會讓人越做越感到年輕、有活力，因此暫時接受推舉承擔責任，從現在開始就要拿出元氣，種下每顆文化種子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

協進會籌備委員商毓芳表示，張良澤提出的台灣文學國家園區，是要建構一個富有環境生態和文學內涵的場所，保存文學家的作品和生活痕跡，藉此體現國家的精神文明，不只是要求公部門花錢建設硬體空間，而是透過這個想法，邀請所有人藉著文學「將自己種回土地」。

台南市副市長葉澤山晚間接受中央社記者電話訪問表示，台灣文學國家園區推動委員會辦公室去年在總爺藝文園區設立，計畫也獲文化部支持，並撥款由市府協助進行先期規劃，文化部也派員會勘幾處場地，初步規劃已送交文化部評估。（編輯：謝雅竹）1120326