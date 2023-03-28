陳維鸚陪伴生病孩子長大 獲九歌年度散文獎

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）連續舉辦41年的九歌年度文選今天在台北紀州庵文學森林舉行新書發表會及贈獎典禮，陳維鸚書寫長期陪伴生病孩子長大的心路歷程，以「等孩子長大」一文獲111年度散文獎。

年度小說獎則由作家廖鴻基以「雙魚」、「赤那鼻」、「桃花」、「食戒」等作品獲得；年度童話獎由陳麗芳「我的媽呀變成溫泉了」獲得，年度推薦童話由王文華以「魔法老師古莫華」獲得。

典禮由九歌出版社總編輯陳素芳主持，包括九歌出版社發行人蔡澤玉、台北市文化局長蔡詩萍、年度散文選主編言叔夏、年度小說選主編楊富閔、年度童話選主編張桂娥，以及歷屆得主出席。

蔡澤玉致詞時表示，九歌年度文選歷經41年，從活版印刷走到電腦排版，選文從紙媒到網路文章，近年更有從臉書選出來的短文，作者年紀從16到86歲，文選中還有人生最後一篇文章，如梁實秋的作品，也有許多學者根據九歌文選做研究，可說見證了台灣文學史。

蔡詩萍表示，九歌創辦人蔡文甫過世前幾年，曾寄來一份包裹。包裹裡面是蔡詩萍的舅舅、政治家許信良的作品「風雨之聲」，蔡文甫更留下紙條寫著：「珍藏數十年，覺得應該送給你」，讓蔡詩萍感念至今。

蔡詩萍說，文選的編選不是一件容易的事，就像全宋詞不可能全讀完，得靠一些選集，才有可能把作家精華快速整理出來，期許九歌文選計畫持續下去。

陳維鸚從蔡詩萍手中接獲獎項，她致詞時表示，兒子出生9個月大就必須進行換肝手術，15個月大開始做化療，期間又碰到SARS（嚴重急性呼吸道症候群），惡夢不斷重來，守在病房的日子讓她膽顫心驚，還好透過書寫讓她跟自己對話，告訴自己一定要接受、克服，才能繼續走下去。

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陳維鸚說，這段陪孩子長大的過程雖然辛苦，但仍然讓她覺得孩子是珍貴的禮物，在病房度過40多天，回到家看到溫暖的床就倍感幸福。而孩子就像她的小情人，兩人感情十分緊密，孩子讀高中3年期間，她還幫他做過400多個便當，一切都像意外收穫。

九歌散文選自1982年開始編選及出版，是台灣第一本年度散文選，今年的散文、小說與童話選，分別由作家言叔夏、楊富閔、兒童文學學者張桂娥擔任主編，目前已出版。（編輯：張雅淨）1120328