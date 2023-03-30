史博館受贈林玉山58件作品 將辦120歲冥誕紀念展

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（中央社記者王寶兒、實習記者詹詠淇台北30日電）繼捐贈史博館作品「黃牛」，已故畫家林玉山後代林柏亭今天再捐贈林玉山58件作品給史博館，史博館今天分享「黃牛」修護成果，並宣布將辦林玉山120歲冥誕紀念展。

「黃牛」為林玉山早期絹本膠彩，林柏亭表示，就畫面的題材與時間來看，這件畫作應為林玉山於1941年推薦（免審查）出品第4回府展東洋畫部的畫作「雙牛」（現為台北市立美術館典藏）參展前試作小品。

林柏亭捐贈「黃牛」時，畫作面積即遭蛀蟲啃蝕。國立歷史博物館受贈後隨即啟動修復計畫，委託台師大藝術系老師李秀香書畫修護工作室展開修護計畫。

李秀香書畫修護工作室修復師張碧俐接受中央社採訪表示，畫作蛀洞非常多，但幸運的是破洞並沒有影響畫作主角黃牛與主背景植物。

張碧俐也說，林柏亭看到時還開玩笑稱這些蟲雖然會吃畫作，但牠「不吃肉、不吃牛肉」。

史博館今天舉行「守護・時光」林玉山畫作捐贈儀式暨受贈畫作修護成果發表會，以感謝林柏亭2006年捐贈「黃牛」膠彩絹畫後，今天再捐贈「野柳海邊」等58件（組）作品。

林玉山1907年生於嘉義，2004年離世。與郭雪湖、陳進同被譽為「台展三少年」。林玉山擅於動物畫，以虎、鹿尤為出名。戰後任教於國立台灣師範大學美術系，貢獻所長。

文化部次長李連權致詞表示，不登玉山不知台灣山川之美，「不識林玉山不知台灣畫作之美」。

史博館長梁永斐表示，林玉山、林柏亭和史博館關係非常深厚，是「兩代情」，史博館曾4度舉辦林玉山個展與多次聯展。修復畫作後對外展示是對家屬與畫家的負責。史博館未來預計舉行林玉山120歲冥誕紀念展，並期盼邀請林柏亭當策展人。（編輯：李亨山）1120330