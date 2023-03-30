首名台語博士王育德遺孀王雪梅去世 享耆壽98歲

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台灣第一位台語博士、也是白色恐怖受難者王育德的遺孀王雪梅（中），3月25日逝世，享耆壽98歲。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台灣第一位台語博士、也是白色恐怖受難者王育德的遺孀王雪梅，3月25日去世，享耆壽98歲，昨天在日本東京池袋祥雲寺舉辦喪禮，僅開放親友弔唁。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，王育德（1924-1985）出生於台南，胞兄是日本第一位台籍檢察官王育霖，於228事件遇害，王育德1949年被迫流亡日本，列為黑名單，一生無法返回台灣。

王育德身在日本，心繫台灣未來，1960年創設「台灣青年社」、發行「台灣青年」雜誌，推展台灣獨立運動，且將台語研究作為一生的題目，1969年以台語研究獲得東京大學文學博士學位，並在明治大學、東京大學等大學教書，成為國際公認的台語語言學權威。

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王育德1974年針對台籍日本兵問題，推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」，多次舉辦宣揚活動及控告日本政府，於1985年因心肌梗塞去世，他直到過世前一天，仍為訴訟奔命，讓飽受身分認同的台籍日本兵問題重獲重視。

在王育德流亡日本隔年，王雪梅帶著長女前往日本，次女則在日本出生，不只養兒育女，也默默支持王育德的志業，生活低調，鮮少出現於媒體前；王育德紀念館2018年在台南成立，王雪梅欣喜返鄉及提供珍貴史料，今年3月25日去世，台南市長黃偉哲已指示提供必要協助。（編輯：謝雅竹）1120330