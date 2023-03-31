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舞者肉身拚搏奮鬥 「薪傳」鼓舞年輕人突圍

2023/3/31 18:51
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（中央社記者趙靜瑜新北31日電）經典舞作見證時代、帶來力量，雲門舞集舞作「薪傳」今天舉行總彩排，第八代舞者以肉身拚搏，展現台灣先民艱苦奮鬥，創辦人林懷民表示希望「薪傳」鼓勵年輕人突圍、拼命追夢。

林懷民今天在彩排後接受媒體訪問時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年，台灣恢復正常生活，他想要透過這支舞鼓勵台灣的年輕人團結努力，「大家一起好好完成事情。」

林懷民說，他很希望年輕朋友來看，因為疫情期間大家很苦悶，他覺得這齣舞作講奮鬥、團結、不要放棄，「努力撐過之後，就會有開心的時候。」

林懷民表示，他很感動能和年輕舞者合作這齣舞作，今天呈現完成度很高，接下來會繼續精修，他並透露，現在跟年輕人一起工作，「感覺生命值得繼續奮鬥。」

林懷民說，這是台灣的故事，也是人類的故事，「這就是一個舞蹈作品，不必跟時代掛勾。」

1978年，31歲的林懷民與雲門舞者，到新店溪畔搬石頭，體驗先民勞動的體態，編創「柴船渡烏水，唐山過臺灣」的「薪傳」，這是首齣以台灣歷史為題材的劇場作品，至今問世45年。

1978年12月16日首演，美國宣布將與中華民國斷交，社會激憤不安，這齣刻劃先民強渡黑水的舞劇在兩個月間撫慰鼓舞了兩萬多名觀眾。當時還在念國中的詩人鍾永豐表示，這齣舞作在美濃演出時，他親眼看見很多美濃婦女都烙下眼淚，「這一幕給我極大的震撼，我總想弄懂這齣舞作究竟有甚麼魔力。」

「薪傳」90分鐘的演出寫實，從焚香祭祖帶出祖先的「篳路藍縷，以啟山林」的歷程，中間經歷死亡悲痛、誕生喜悅以及勞動插秧的豐收，最後以喜氣的舞龍舞獅象徵帶出「風調雨順、國泰民安」的祈願。這齣舞作彷彿是林懷民寫了45年的一封情書，給台灣這塊土地最溫暖的鼓勵。

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今天現場也邀請曾經跳過「薪傳」的舞者回娘家，第五代薪傳舞者董述帆與楊儀君表示，「在看的時候內心非常激動，每一段都沒有辦法忘記。」

這次的「薪傳」巡演所有票券已全部售罄，林懷民宣布在國泰金控支持之下，4月29日將在台北國家兩廳院藝文廣場舉行戶外轉播，讓廣大民眾都有機會看見經典「薪傳」，當天謝幕後，廣場上近40名義工將會帶出書法名家董陽孜揮毫書寫的巨幅布條，為台灣祈福。（編輯：龍柏安）1120331

#林懷民
#台灣
#薪傳
林懷民
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