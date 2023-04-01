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台中國際動漫節登場 估可吸引25萬人次參觀

2023/4/1 16:08（4/2 09:34 更新）
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第2屆台中國際動漫節1日起至4日在台中國際展覽館盛大登場，開幕首日就吸引大批人潮前往參觀，今年預估可吸引逾25萬人次。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
第2屆台中國際動漫節1日起至4日在台中國際展覽館盛大登場，開幕首日就吸引大批人潮前往參觀，今年預估可吸引逾25萬人次。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中國際動漫節今天起至4日於台中國際展覽館舉辦，估可吸引25萬人次參觀，台中市長盧秀燕出席開幕活動表示，國漫館確定落腳台中，市府未來將與中央共同推動，打造動漫之都。

第二屆台中國際動漫節今天舉辦開幕活動，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲、盧秀燕與立委楊瓊瓔等人到場剪綵，女子團體「AKB48 Team TP」與動漫節形象大使「漫寶」、台中市吉祥物石虎家族的「樂虎」還一同開幕演出。

鄭文燦致詞時表示，他小時候也很愛看好小子等經典漫畫，很期待有復刻版，今天看到台中國際動漫節吸引許多年輕人參與，發現台中真的是「動漫之都」。文化部將與市府攜手活化台中刑務所官舍群，加速推動國家漫畫博物館設立。

盧秀燕說，動漫節去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，仍吸引超過20萬人次參加，今年預估可吸引逾25萬人次。希望活動能年年舉辦，讓更多人共襄盛舉。

盧秀燕指出，鄭文燦和史哲今天會勘時拍板定案，國漫館確定落腳台中刑務所官舍群，市府未來將與中央共同推動，打造動漫之都。

主辦單位表示，活動有69家業者、超過200個攤位參展，邀請國內外知名動漫創作者舉辦見面會及偶像歌手表演，今天上午雖然下雨，但首日截至中午，就有近4萬人次入場。（編輯：卞金峰）1120401

第2屆台中國際動漫節1日熱鬧開幕，行政院副院長鄭文燦（後左5）、文化部長史哲（後右4）、台中市長盧秀燕（後左4）等人出席。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
第2屆台中國際動漫節1日熱鬧開幕，行政院副院長鄭文燦（後左5）、文化部長史哲（後右4）、台中市長盧秀燕（後左4）等人出席。中央社記者蘇木春攝 112年4月1日
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