河床劇團與FOCA合作 「夢與陰影」邀觀眾清醒造夢

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以當代戲劇演出為主的河床劇團與現代馬戲FOCA福爾摩沙馬戲團跨界合作，7日起至9日將在台北國家戲劇院推出劇場新作「夢與陰影」。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年4月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團跨界合作的「夢與陰影」，將在台北國家戲劇院首演；美籍導演郭文泰表示，希望邀請觀眾成為戲的一部分，作一個清醒的造夢者。

兩廳院發布新聞稿表示，面對這齣超現實作品，郭文泰將可容納千人的大劇院打造成一齣夢的平台，讓觀眾看著戲，卻有飄忽騰空的夢境之感。

郭文泰表示，重點不是創作者表現了什麼特殊的夢境，而是觀眾能夠在觀看同時，連結起兒時景象；或者曾經有過的欲望，藉由場上的氛圍滲透進身體與腦袋。

FOCA福爾摩沙馬戲團近年不斷與跨領域導演合作，展現馬戲表演高度多樣性與危險肢體展現的迷人樣貌；河床劇團過往則善以緩慢、平靜的節奏，呈現出讓人過目不忘的畫面。

兩團合作，FOCA藝術總監李宗軒表示，郭文泰很重視畫面，組成畫面是為了超現實的感受，這一點和馬戲的概念很像，「你就是要做出一些別人想像不到、超乎常理的狀態，才會給人驚喜感」。

河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團共同跨界製作的超現實「夢與陰影」，將於4月7日至9日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：陳仁華）1120403