多倫多民俗文化種子教師 阮傳峯、林妙真多才多藝

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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）期許成為「僑民另一個家」的多倫多僑教中心，近年邀請到2位多才多藝僑民阮傳峯和林妙真，擔任民俗文化種子教師，並定期開班授課，課程五花八門，最棒的是全都免費參加。

多倫多僑教中心本週起舉行「文化種子教師成果展」，推廣台灣民俗文化，也讓人看到2位身懷多項技藝的海外文化種子教師，累積多年的手工藝心血結晶。

阮傳峯2005年從台中移民多倫多，活動現場展出百納被、拼布藝術、紙藝、紙黏土、毛衣編織、植物染等。她向中央社表示，可教授的民俗文化課程有30多種，為吸引更多學員，還琢磨出「10分鐘完成教學」的本領。

最能呈現阮傳峯技藝的是百納被與拼布藝術，「飛龍在天」、「母與子」作品不僅吸睛，背後更有濃濃親情。

阮傳峯指出，「飛龍在天」是2007年花了9天不眠不休手工縫製、送給生肖屬龍的母親生日禮物，作品完成後，曾在高雄文化中心展出。

至於「母與子」百納被拼布，是2001年當時70多歲的台灣旅美藝術家楊景天返台教學，因緣巧合借住阮傳峯家一宿時，以她和兒子的輪廓畫出草圖；然後阮傳峯按圖花了13天時間，繡出這幅色彩繽紛動人的美麗作品。

另一位民俗文化種子教師林妙真，同樣精通多種技藝，最令人嘆為觀止的是紙雕作品。

林妙真說，她2015年向德國紙雕老師拜師學藝，在追求以不同層次立體展現紙雕藝術的創作過程中，學會耐心和堅持，並得以靜心沉思自身對錯、值得追求的目標，覺得自我人生很豐富。

林妙真說，僑教中心的民俗文化課程，讓社區人士有事做、有地方學習，許多課程都強調垃圾減量、廢物再利用，非常環保；阮傳峯表示，僑教中心民俗文化課程完全免費，在疫情前場場爆滿，只限台僑參加，疫情後開放接受各界社會人士報名。（編輯：張芷瑄）1130129

多才多藝的多倫多民俗文化種子教師阮傳峯，用手機文件記下自身可開班授課的技藝項目，多達30多種。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日

由多倫多民俗文化種子教師阮傳峯教授的龍年拼布班，學生們作品色彩繽紛、非常應景。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年1月29日