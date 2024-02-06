南投「瓶中建築師」許煌烟辭世 百件作品續傳承

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣魚池鄉「瓶中建築師」許煌烟日前辭世享壽88歲，身後留下逾百件「瓶中建築」作品，家屬捐給許煌烟好友、民俗專家廖大乙，廖大乙說，將以免費參觀為理念讓更多人欣賞。

南投縣素人藝術家許煌烟辭世，生前逾百件作品經子女擲筊請示後，決定捐給廖大乙代為保管、展示，廖大乙今天向媒體表示，一定妥善保管作品，未來規劃展覽，盼許煌烟作品讓更多人看見，繼續發光發熱，傳達許煌烟製作過程的堅持與勇於突破的精神。

魚池鄉地方藝術家、外界稱「瓶中建築師」的許煌烟曾製作袖珍版台北101大樓、世博台灣館、高壓電塔、帆船、寶塔、涼亭等建築物，全都縮小「蓋」在玻璃瓶中，靠著簡單工具及竹籤完成複雜結構，他生前透露，「心靜」是製作瓶中建築不二法門，過程不能生氣。

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許煌烟曾說，以現實世界建築物為創作題材，製作過程眼睛、脖子很累，且容納這些袖珍建築物的酒瓶有弧度，一邊製作要一邊調整角度才能看得清楚、慢慢組裝，是很難的工作，需要非常細心，以竹籤、白膠為「建材」，一天做一點，持長筷慢慢在瓶內黏起來。

許煌烟生前接受媒體聯訪表示，製作瓶中建築逾20年，沒見過其他人模仿他的技藝，沒耐心很難堅持下去；他年輕曾參與台電明潭水力發電廠隧道工程，在狹窄隧道內組裝、拆卸鋼模，對後來創作有很大影響，欣賞過作品的人，都對許煌烟的巧手工藝嘖嘖讚嘆。（編輯：郭諭儒）1130206