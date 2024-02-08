加州圖書館員打造故事花園 吟遊詩人說唱超人氣

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）美國圖書館近年成為政治角力一大場域，頻頻遭致禁令。加州圖書館員特里茲製作影片，把館內小故事透過類似吟遊詩人方式說給大眾聽，邀請人們重返圖書館，獲得廣大討論和迴響。

頂著蓬鬆爆炸頭、手臂上有著繪本圖案的特里茲（Mychal Threets）不久前慶祝自己晉升為圖書館管理員滿週年，他從小個性害羞內向卻熱愛閱讀，身為自學小孩，經常在圖書館打發時間，長大後申請到圖書館工作，從整理書籍起步。

特里茲目前服務的加州費菲爾公共圖書館（Fairfield Public Library）位於舊金山以北的索諾馬郡（Sonoma County），在他打造故事花園後，成了灣區名聲響亮的社區據點。

按下手機錄影鍵，特里茲三不五時就透過社群媒體分享圖書館內的大小事，讓更多人願意走進圖書館；其中一部影片，講述一名孩子帶著紙鈔走進圖書館歸還過期書籍，意外發現不用罰款，立刻露出燦爛笑容。

特里茲對著鏡頭說，「這個故事告訴大眾，我們希望他們重返圖書館…他們屬於這裡」。影片吸引超過80萬人次觀看，舊金山紀事報、加州「信使新聞」、紐約時報、華盛頓郵報等美國主流媒體都先後報導特里茲成為網路紅人的故事。

特里茲也常常在影片中觸及美國社會面臨的問題，好比心理健康，他告訴大眾，「走進圖書館…你不用把不安、恐懼、沮喪留在門外，可以把它們一起帶進來」。

曾有網友透過影片吐槽特里茲，「人變得越來越奇怪」，還有人批評特里茲的外表、聲音及行為，甚至人身攻擊。但不久過後，就有數千人出面聲援特里茲，寫下「你是這個世界上的一道光」、「我長大後想成為像你一樣的人」。特里茲因此還製作一部影片回應大眾。

他在影片中說，希望批評者感受到善意、體驗到快樂、明天日子過得更好。

近年，美國圖書館因政治分化和預算削減遭遇考驗；根據美國圖書館協會（American Library Association）之前公布的數據，全美涉及圖書的禁令，創下歷史新高，去年前8個月共有695項針對教材和服務的挑戰。

例如，維吉尼亞州塞繆爾茲公立圖書館（Samuels Public Library）受保守派不滿同性戀書籍影響，一度傳出預算可能遭大幅削減，後來政府決定恢復資金；紐約多數公共圖書館則因預算削減，宣布取消週日服務。

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美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）資訊研究學系教授羅伯茲（Sarah Roberts）告訴舊金山紀事報，在公共空間逐漸減少的時代，圖書館仍是重要據點，當面臨不同掙扎的人走進圖書館時，圖書館員扮演著社工人員的重要角色。

特里茲用獨特的方式重現圖書館價值，引起廣泛迴響，媒體形容他像是一位吟遊詩人，將圖書館打造成一座故事花園。特里茲的信念是，「你永遠不知道一句簡單問候會如何改變別人的一天，並讓他們第二天能夠繼續奮戰」。（編輯：張芷瑄/郭中翰）1130208