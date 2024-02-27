牡丹社事件150年 陳耀昌：開啟台灣多元文化的開始

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）今年是牡丹社事件150年，日本早稻田大學台灣研究所將於3月舉辦研討會，包括醫師作家陳耀昌、歷史學者胡川安都將受邀前往舉行講座。

陳耀昌表示，牡丹社事件的意義在於促使清朝開啟「開山撫蕃」政策，從此兩個台灣變成一個台灣，也是台灣變成多元族群、多元文化的開始，意義重大；胡川安則表示，這個事件可以讓世人思索「國家政權該如何看待原住民族」的轉型正義。

根據早稻田大學官網公布訊息，陳耀昌將以「台灣出兵和牡丹社事件對150年來台灣歷史有什麼樣的影響」為題發表演說，評論人包括天理大學教授下村作次郎以及媒體人野島剛；胡川安則以「英國愛丁堡大學歸還牡丹社．排灣族士兵骨的歷史意義」為題發表演說，該場評論人演說的評論人為福岡大學教授宮岡真央子。

陳耀昌表示，「牡丹社事件」的命名，聽起來好像是一個部落的事件，其實是影響東亞史的大事，因此將題目訂為「牡丹社事件/台灣出兵對台灣史150年的影響」。

陳耀昌今天接受中央社記者採訪表示，過去任何一個事件都有訂定一個條約，唯獨「牡丹社事件」之後的條約少人聞問，但其實日本跟清朝1874年10月31日訂了「清日北京台灣專約」，要求清朝好好約束在台灣的原住民，從此打破「治理不及化外之地」的原則。

陳耀昌說，這個條約等於是國際間正式認同清朝擁有「化外之地」的治理權，加上20年後日本殖民台灣進入「理蕃」時期，這也是原住民人權最低落的一段歷史。

胡川安接受中央社記者訪問表示，去年英國愛丁堡大學歸還牡丹社排灣族士兵遺骨，是一種歷史的反省，上世紀因為種族優越論，部分國家在世界各地不當收集人骨，如今他們願意歸還當年的收藏，也讓世人思考如何解殖民，是一種轉型正義。

胡川安也表示，雖然日本去年「每日新聞」曾以整版報導此事，但牡丹社事件還有8顆原住民的遺駭在哪裡，「如果是在日本，有沒有辦法台、日之間進行返還的可能。」

胡川安更直言，這樣的討論，比較大的歷史意義是，「國家政權如何看待原住民族，比如台大所收集的布農族遺骨，至今仍未歸還給部落，就是一件很諷刺的事，值得大家關注。」（編輯：龍柏安）1130227