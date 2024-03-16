吉祥除魔 巨型充氣奇獸進駐台南陳德聚堂

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（中央社記者張榮祥台南16日電）走進17世紀明鄭時期台南市定古蹟陳德聚堂正堂中央，巨型充氣奇獸赫然映入眼簾，這是2023年台南新藝獎得主胡宮雪娜的作品，風格融合日本沖繩風獅爺及安平劍獅，寓意吉祥除魔。

胡宮雪娜是中日台混血，也是去年台南新藝獎得主，配合今年台南新藝獎企劃「南巷藝事」巷弄特展，將作品布置在中西區陳德聚堂正堂中央，非常醒目，也和古蹟空間相映成趣。

胡宮雪娜在陳德聚堂的巨型充氣奇獸作品，名為「平安平安平」，嘴中武器象徵台南上空戰鬥機及日本沖繩盛產的毒蛇，額頭上彩虹色Wi-Fi則象徵現今社會網路權威和重要性。

胡宮雪娜這隻巨型充氣奇獸「平安平安平」，靈感源自於家族歷史及對台灣、沖繩的社會觀察，融合故鄉沖繩風獅爺（shi-sa）和台南安平劍獅，寓意吉祥除魔，期許平安美好的未來。

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台南市政府今天發布新聞稿指出，陳德聚堂建於明鄭時期，是座供奉陳氏歷代祖先的祠堂，以「德聚堂」為名，意勉後代子孫崇孝先人德行，承為家風。祠堂建築以紅色為主調，正堂四壁由名畫師陳玉峰繪製壁畫，主題涵蓋孝順、家庭和樂、平安等。

陳德聚堂建成300多年來庇佑後代子孫，如今結合傳統與現代語彙的巨型奇獸，讓人彷彿穿越歷史時空，共同守護平安。（編輯：謝雅竹）1130316